Víctor Font considera "inadmisible" el traslado al Johan Cruyff

El traslado al Estadi Johan Cruyff del partido de Liga contra el Valencia del próximo domingo se hizo oficial durante el transcurso del Fòrum Suma Barça, en el que estaba presente Víctor Font, candidato a la presidencia. "Un foro como este demuestra que el barcelonismo está vivo y hay gente con inquietud", avanzó.

Pero la oficialidad del traslado, que corrió como la pólvora por la platea, no pilló desprevenido a nadie. Hacía días que el barcelonismo lo veía venir. Para Víctor Font resulta «inadmisible. No el qué, sino el cómo. Jugar en el Johan Cruyff es resultado de la improvisación y de no hacer una gestión apropiada de todo el proceso. Cualquier gobernante se puede equivocar, somos humanos. Lo que no es tolerable es el engaño».

Esperanza en las elecciones

Para Font, no deja de ser la última de las mentiras de la junta directiva. Una más. "Este ultimo verano es una muestra más de que esta junta engaña al socio. Empezamos con el Senado, los socios mayores del club, al que se le prometió que volveríamos a la regla 1:1 y el fichaje de Iñaki Williams. Seguimos con un espot publicitario con el presidente como protagonista principal prometiendo volver al Camp Nou con 60.000 espectadores, y la portavoz diciendo que íbamos a volver para el Gamper. No entiendo porque no se nos ha dicho la verdad. Y a todo ello seguimos sin saber dentro de una semana dónde vamos a jugar".

Albert Sáez, director de El Periódico, da la bienvenida antes del debate en el Forum Suma Barça ‘Parlem del Barça del futur’ en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. / Jordi Cotrina / EPC

De toda la situación del club, lo único que da esperanza a Font es la inminencia de las elecciones presidenciales, a las que por descontado se va a presentar. "Soy optimista y me pone contento que dentro de 9 o 10 meses va a haber una nueva oportunidad para que el socio pueda elegir qué tipo de modelo de club quiere. Si quiere un modelo personalista, con amigos y familiares dentro, con asambleas virtuales y con un socio que no cuenta para nada, o bien opta por lo opuesto, un modelo donde hay profesionalidad, con mecanismos de control efectivas, donde haya transparencia absoluta y se cuente al socio la verdad y no pongamos en riesgo una generación unica de jugadores", señaló.

Orgulloso del club

Alertó Font de que «no nos pase como con Messi, que ganamos menos Champions de las que debíamos. Hagamos las cosas bien para maximizar el potencial que tenemos en el equipo, que es al final lo que al socio le importa, le importa ganar, y que nos sintamos orgullosos del Barça y quién nos representa".

Y pidió al socio no fijarse en el equipo de Flick a la hora de decidir su voto. "El primer equipo ha salvado a muchas directivas. Sabemos que esto es así. Ya salvó a Bartomeu y luego vino lo que vino". Una lógica que se puede repetir con Laporta, una gestión carente de "profesionalidad", a su juicio.