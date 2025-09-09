La plataforma Suma Barça celebró este martes en el Recinte Modernista de Sant Pau, en colaboración con EL PERIÓDICO, una jornada de debate en la que se argumentó sobre distintos ámbitos referentes a la actualidad y devenir del FC Barcelona. Bajo el lema ‘Fòrum Suma Barça. Parlem del Barça del futur’, se idearon diferentes propuestas de mejora en base a la evolución del club azulgrana en el apartado social, —así como en el modelo deportivo, económico, de gobernanza y gestión— según la organización.

La tercera mesa, moderada por la periodista Begoña González, planteó dar respuesta a cuestiones que se presentaron en el propio título de esta exposición: ‘Socios, seguidores y aficionados: qué necesitan, qué impacto tienen y qué rol deben desarrollar cada uno de ellos’. El acto contó con la presencia de Antoni Guil, presidente de la Confederació Mundial de Penyes del Barça; Josep Maldonado, presidente de la Fundació Esport Solidari Internacional, de la Penya Barcelonista Coma-ruga 95 y patrón de la Fundació de l’Agrupació Barça Jugadors; y Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB.

Convocatoria de Forum Suma Barça ‘Parlem del Barça del futur’ en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

La primera clave que se puso en el marco del debate fue el rol actual del simpatizante azulgrana dentro del club. Una dinámica en la que “el socio ha perdido espacio, papel y opinión desde hace tiempo”, según Maldonado. “Muchas veces hemos escuchado que la afición del Barça es fría. No es cierto. Las peñas son un gran tesoro para el Barça, pero están desmotivadas”, sentenció el expolítico catalán quien considera que al socio del Barça “le falta alma”.

Las causas de esta desazón, expone Carles Ordiales, son “las consecuencias de la época Covid” y “el traslado a Montjuïc”. Por eso, el mandatario de Seguiment FCB entiende que para animar al aficionado, se debe mejorar “el espacio que tiene el socio en el club, los desplazamientos y recuperar la Grada de Animación”: “Hemos publicado un informe y las comparativas con las del resto de clubes es que estamos en un porcentaje de localidades inferior al resto”, apuntó.

"¿Sabemos algo de los resultados económicos del club?"

Al respecto, Antoni Guil entiende que el Barça “no tenía que haber cambiado el modelo que ya le funcionaba”, pues este “estaba avalado por todos los interlocutores”. Desde los Mossos d’Esquadra hasta la Liga, según el exalcalde de Montmeló. Asimismo, Guil califica de “inexplicable” que “la actual junta la haya eliminado sin dar argumentos poco claros”. “Que hayan asumido esta decisión, demuestra que la Grada es civilizada y tiene sentido común”, expone Ordiales.

Respecto a otros problemas que se encuentran los simpatizantes del Barça, Maldonado subrayó que “la inmensa mayoría de socios de peñas no han podido actualizar todavía el carnet de socio. Se está desmotivando al movimiento peñista. Echo en falta que el socio del Barça tire hacia adelante la empenta que le ha caracterizado siempre”, expuso. Para recuperarla, la mesa entiende que es necesario “mantener un diálogo y generar una relación de confianza” con el espacio de animación del Gol Norte azulgrana. “Echamos en falta la relación con el club”, expusieron los tres conferenciantes.

“Necesitamos órganos que representen los valores colectivos comunes entre las necesidades de nuestros movimientos y los del Barça”, aseguró Antoni Guil. “El 19 de octubre tenemos una Asamblea: ¿sabemos algo de los resultados económicos del club? Actualmente, ¿no deberíamos tener información del cierre y si cambiamos los estatus del FC Barcelona o volver al Camp Nou?, preguntó retóricamente el presidente de la Confederación Mundial de Peñas del Barça.

Sobre el retorno al nuevo estadio azulgrana, Carles Ordiales manifestó que la Grada de Animación azulgrana asumirá un papel importante, dado que este tipo de sectores “tienen un valor social y económico” para las entidades. “Necesitaremos que la experiencia de matchday sea buena. Una Grada de Animación potente hace que haya más asistencia, y por tanto, más venta de entradas y se generen ingresos. Tenerla no solo es una cosa romántica, sino que realmente tiene unos beneficios corroborados”, esgrimió.

Sin embargo, para llevar esta misión a cabo, el FC Barcelona debe “ser capaz de ayudar al socio y cubrir sus necesidades”. “La manca de transparencia, información y democracia que este club ha puesto con este mandato es reprobable por parte de la masa social del FC Barcelona”, destacó Guil. Mientras que Josep Maldonado concluyó con las siguientes palabras: “Hemos de recuperar la ilusión, la imagen y el debate”.