FÚTBOL
Tres partidos de sanción para Luis Suárez por el escupitajo contra el Seattle Sounders
Escupitajo de Luis Suárez durante una tangana tras la derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup
El delantero uruguayo Luis Suárez ha sido sancionado con tres partidos de suspensión en la liga estadounidense (MLS) por su participación en la trifulca que se produjo al término del partido de la Copa de la Liga que su equipo, el Inter de Miami, perdió el pasado 1 de septiembre ante el Seattle Sounders por 3-0.
El delantero tuvo un encontronazo con Obed Vargas, centrocampista de los Sounders, antes de que las cámaras de televisión le captaran escupiendo al jefe de seguridad del equipo norteamericano, Gene Ramírez. Esta sanción implica que el charrúa se perderá los partidos contra el Charlotte, la revancha con los Sounders y el encuentro en casa contra el DC United.
Hay que recordar que Suárez ya había sido sancionado con seis partidos de la Copa de la Liga por los responsables del torneo, que tienen su propio proceso disciplinario, aunque esa sanción puede tardar años en cumplirse, mientras que la de tres partidos de la MLS es inmediata.
El uruguayo se disculpó por este incidente cuatro días después de la final, publicando en las redes sociales que se equivocó y lo lamentaba "sinceramente". "Fue un momento de gran tensión y frustración, en el que justo después del partido pasaron cosas que no deberían haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve", escribió.
