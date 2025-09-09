Ya es oficial: el Barça-Valencia del domingo se jugará en el diminuto Estadi Johan Cruyff

A falta de cinco días para la disputa del Barça-Valencia, apurando los plazos hasta más allá de lo razonable, el FC Barcelona ha revelado al fin dónde ejercerá de anfitrión este domingo a las 21.00 horas. Como se intuía, será en el Estadi Johan Cruyff, lo que implica que apenas 6.000 espectadores podrán ver en directo al equipo de Hansi Flick en su primer partido de Liga como local de la temporada. Un club gigante y solo un puñado de aficionados en directo. Toda una desproporción.

Lo que en cualquier club no pasa de ser un inadvertido trámite, en la entidad azulgrana es una novela de Agatha Christie. ¿Inscribir un fichaje? Suspense. ¿Designar sede de un partido como local? Aún más suspense. Y así siempre, hasta la normalización absoluta de lo insólito.

El Camp Nou en obras, este 1 de septiembre. / JORDI COTRINA

El partido en el Johan Cruyff pone de manifiesto la caótica gestión de los plazos por parte de la directiva de Joan Laporta en la remodelación del Camp Nou. Con el nuevo templo aún indisponible por las obras y Montjuïc en manos de los compromisos del Ayuntamiento, el Barça de Flick y Lamine Yamal deberá jugarse los tres puntos en el recinto pensado para el juvenil, el filial y el primer equipo femenino. El factor campo, diluido.

Los socios y abonados resultan, evidentemente, los más perjudicados. Solo unos pocos podrán acceder a las limitadas plazas en las gradas, como ya ocurriera con el amistoso del Gamper ante el Como de Cesc Fàbregas. Cómo se distribuirán las entradas disponibles para los supuestos dueños del club es todavía una incógnita, un misterio más. En las próximas horas se sabrán detalles.

El Barça ya jugó el trofeo Joan Gamper en el Estadio Johan Cruyff. / Quique García / EFE

Por el camino, el club ha conseguido convertir en un espectáculo mediático términos técnicos de la construcción, la ingeniería y el papeleo burocrático. Como sabe cualquier socio medianamente interesado, la vuelta al Camp Nou depende del Certificado Final de Obra parcial que la entidad debe hacer llegar al Ayuntamiento de Barcelona para que este, tras las revisiones pertinentes de seguridad, pueda otorgar la Licencia de Primera Ocupación. Eso equivaldría a dar luz verde a abrir la Tribuna y el Gol Sur y daría derecho a entrar a unos 27.000 espectadores.

¿Cuándo sucederá eso? No lo sabe ni el propio Barça, preocupado esta semana por lo inmediato, que es resolver la logística del partido contra el Valencia. LaLiga no quiso otorgarle una cuarta jornada seguida como visitante pero accedió a dejarle jugar en un campo que, por capacidad, es impropio de la Primera División.

Visitas de LaLiga

LaLiga ha visitado Barcelona para comprobar las adecuaciones, nada extraordinarias, en las instalaciones de Sant Joan Despí. Que las cámaras de VAR estén en su sitio, que las conexiones a las unidades móviles no fallen, que haya espacio para toda la marabunta mediática, para los invitados VIP, para la arquitectura de seguridad… Todo eso.

Y una vez solventado más mal que bien el partido ante el Valencia, el FC Barcelona debe decidir dónde jugar los enfrentamientos contra el Getafe del 21 de septiembre, contra la Real Sociedad siete días después y ya en la Liga de Campeones, contra el PSG el 1 de octubre. El comunicado oficial no desvela este misterio aún. Son los culebrones que vienen.

Los jugadores del Barça y del Dortmund acceden al terreno de juego del estadio de Montjuic antes de empezar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Borussia Dortmund en Montjuic. / JORDI COTRINA

El estadio de Montjuïc, del que el FC Barcelona se despidió en mayo después de dos temporadas, se postula irremediablemente para acoger de nuevo unos cuantos encuentros. Si el Lluis Companys no alberga el partido contra el Valencia es porque el viernes hay un concierto del rapero estadounidense Post Malone y hacen falta unos días para acondicionar el césped y toda la infraestructura que necesita un partido de fútbol.

Sin planificación

Y al igual que sucede con el partido ante el Valencia, no hay planificado aún qué deben hacer los socios y abonados para poder ver al equipo de su club en los tres partidos que siguen. Pero es evidente que resulta complicado planificar una política de precios y ubicaciones si no se conoce la sede de los encuentros. El Barça suspira por el Camp Nou, aunque sea solo con 27.000 espectadores. El Ayuntamiento hizo este martes una nueva revisión convencional.

Cabe recordar que el club y la constructora Limak pactaron un retorno al Camp Nou con 60.000 espectadores para noviembre del año pasado cuando se decidió el ganador del polémico concurso de la monumental construcción.