El modelo Flick más canteranos no se discute: es lo único que gusta

Entre el modelo de gobernanza del Barça, presidencialista y familiar a más no poder, como presume Joan Laporta; entre el distanciamiento entre el club y los socios, escenificado en el desarraigo físico y emocional, y la delicada economía de la entidad que todavía lastra sus decisiones, la vertiente deportiva es la única fuente de satisfacción de los culés.

Con Laporta, cierto es, el patrón futbolístico recuperó su antigua esencia. El Barça es ahora lo que fue y lo que quiso ser desde que Johan Cruyff pintara las líneas del rectángulo de juego hará pronto 40 años. Pep Guardiola elevó ese modelo a su mayor gloria, a la inmortalidad, en tanto que copiado por muchos técnicos y clubs, y Hansi Flick ha vuelto a reunir la exquisitez técnica, la inequívoca personalidad que emana de su cantera y los éxitos de los títulos como refrendo necesario que validan la apuesta azulgrana. Con el valor añadido del reconocimiento y la admiración.

Hansi Flick posa con los tres trofeos conquistados la pasada campaña: Liga, Copa y Supercopa. / @pargaphoto

Proteger la joya de la corona

No hay debate en tanto que no hay disensiones sobre la aceptación del modelo deportivo. Se ha demostrado válido, acertado y triunfal durante cuatro décadas, con sus altibajos lógicos fruto de la competición y los matices que han ido introduciendo sus entrenadores alrededor de una idea de juego desplegada por un núcleo humano. “La joya de la corona”, en palabras de Lluís Carreras. O sea, La Masia, término más entrañable y distintivo que el de fútbol base.

Carreras se formó en la cantera bajo la filosofía de Cruyff, la siguió como jugador más que como técnico y la defiende en el Barça bajo cualquier circunstancia. “Sólo necesitan un entrenador que crea en ellos”, asegura. El exfutbolista de Sant Pol sospecha que se ha recurrido a los jóvenes por la imposibilidad de económica de fichar, pero la generación actual ha corroborado que los canteranos “están capacitados para jugar en el primer equipo”.

Koundé, Gavi y Lamine Yamal celebran un gol al Mallorca. / Miquel A. Borràs / Efe

Prontitud anormal

Los Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi y compañía han ascendido con una prontitud anormal. Lo que no es anormal es la calidad que han exhibido al máximo nivel. Lo atribuye Carreras a la formación que han recibido, el otro puntal que llama a defender en la entidad. Es la contratación de “entrenadores competentes” que enseñen a los niños, desde que son fichados, para que asimilen los conceptos básicos y los conviertan en hábitos a medida que van pasando etapas y categorías. “Lo único que cambia es la velocidad con que deben ejecutar las acciones”, explicaba Carreras.

Irene Paredes y Aitana Bonmatí, tras la conquista de la Copa de la Reina en Huesca. / EP

Marta Corredera, exjugadora del Barça en los tiempos de mayores dificultades, cuando no había medios ni sensibilidad, atribuye el éxito del equipo femenino a la metodología que se aplica en el Barça. El equipo de Pere Romeu ha perpetuado la idea pura que se defiende desde los tiempos de Lluís Cortés.

Corredera destacó que el club se ha recuperado “de todo el daño que ha sufrido” y está convencida de que seguirá superando las crisis que le asalten por el camino, como la que afecta a las secciones y los sucesivos recortes de presupuestos que sufren.

Visión lateral del auditorio en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. / Jordi Cotrina / EPC

El fútbol es el bien mayor a proteger, entiende la junta de Laporta, y el resurgimiento ha llegado con el uso de la cantera “por la incapacidad de fichar jugadores”, observaba Albert Blaya. El analista catalán asume que haya habido “un punto de suerte” con la irrupción de una generación extraordinaria, “y hay que aprovecharla hasta el último momento porque no se sabe cuándo nacerá otra igual”.

Carreras intervino para subrayar: “No digo que no haya que fichar una perlita fuera, pero la historia reciente ha demostrado que los nuestros son buenos”. A su reflexión añadió un matiz, después de que enseñara uno de sus libros de cabecera. El de Paco Seirulo titulado ‘ADN Barça’. “El sentimiento es importante pero más iimportante es la calidad”, añadió.

Los jugadores del Barça aplauden a sus seguidores tras perder la semifinal de la Champions en el campo del Inter de Milán. / Javi Ferrándiz / SPO

El estilo es muy amplio

Blaya remachó que el estilo “es un concepto muy amplio” ante el que se permiten concepciones que van desde la de Frank Rijkaard a la de Luis Enrique, de Ernesto Valverde a Ronald Koeman.

“Xavi ganaba pero no era el Barça que queríamos ver”, opinó Corredera, para enfrentar la exigencia de los resultados a las preferencias de los seguidores azulgranas. “El equipo de Flick cayó en la semifinal de Milán dejando un sentimiento de orgullo brutal. Cayó, pero cayó con una identidad”.

"Todo el mundo sabe de fútbol pero no todo el mundo es capaz de hablar de fútbol con conocimientos”, comenzó diciendo Carreras ante el expectante y abarrotado auditorio que comprobó, acabada la charla, moderada por Laia Bonals, que todos los hablaron sabían.