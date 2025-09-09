Kosovo protesta a la UEFA contra la Federación Española por calificarla de "territorio"

La Federación de Fútbol (FFK) de la exprovincia serbia de Kosovo ha protestado ante la UEFA después de que la Real Federación Española (RFEF) haya anunciado el partido de este martes de la selección sub-21 contra la del "territorio" de Kosovo.

"Lamentablemente, no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de comportamiento por parte de la Federación Española de Fútbol y lo consideramos totalmente inaceptable", ha denunciado la entidad kosovar en una carta enviada al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y al de la RFEF, Rafael Louzan.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo, decidida unilateralmente por ese país en 2008.

"Rectificación pública"

Las selecciones sub-21 de España y Kosovo juegan este martes en Pristina, la capital kosovar, un partido clasificatorio para el Europeo de 2027.

En su carta de protesta, la FKK se refiere al comunicado publicado hoy por la Real Federación Española de Fútbol anunciando que la selección aspira a "otro triunfo ante el territorio de Kosovo".

"Solicitamos a la UEFA una reacción clara e inmediata al respecto, así como una rectificación pública y un reconocimiento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA", reclama en esa misiva el presidente de la FFK, Agim Ademi.

Kosovo es miembro de pleno derecho de la UEFA desde 2016 y ha sido admitido en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero ha sido rechazado por otras como la Interpol y la Unesco, y no es miembro de Naciones Unidas.