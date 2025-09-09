España vence a Italia (0-5) y sigue intratable en el Europeo

La selección española femenina de hockey patines venció con goleada por 0-5 a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos el Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad portuguesa de Paredes, para seguir intratable en el inicio del torneo y antes de jugarse la primera plaza del grupo ante Portugal este miércoles.

El combinado nacional arrancó enchufado, en un inicio explosivo y asfixiante por parte de las españolas. El equipo entrenado por Sergi Macià dispuso de múltiples ocasiones en los primeros minutos, aunque no tuvieron la efectividad necesaria. España llevó el peso de partido durante toda la primera mitad, y Victòria Porta logró anotar el primer gol a los 22' de encuentro, resultado con el que se ha llegado al final del primer tiempo.

Ataque poderoso

A los cuatro minutos de la reanudación, María Sanjurjo hizo el 0-2 tras una buena jugada de Marta Piquero y, poco después, Aimee Blackman marcó el tercero tras aprovechar una bola sin dueña dentro del área. A pesar de la superioridad en el marcador y en la pista, el combinado nacional continuó atacando a las italianas y celebró al final los tantos de Mariona Colomer, con un disparo potente, y Aina Florenza, para el 0-5 definitivo con superioridad numérica.

Este miércoles, las de Macià se enfrentarán a la selección de Portugal, en el último encuentro de la fase de grupos del Europeo, a partir de las 20.30 hora peninsular española, por la lucha de la primera plaza del grupo.