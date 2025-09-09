"El Barça debe tener la misma excelencia en los despachos que en el campo"

En unos tiempos en que el barcelonismo parece socialmente anestesiado, desprovisto de un hogar fijo, y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, Suma Barça y EL PERIÓDICO organizaron este martes un foro para reflexionar sobre el Barça que viene, con todos los significativos retos que afronta, y tomar de alguna manera el pulso a la institución, afectada de no pocas situaciones complejas que merecen más de un debate.

Más de 400 socios y simpatizantes se congregaron en el Recinte Modernista de Sant Pau, casi tantos como los que suelen votar el presupuesto del club en la Asamblea de Compromisarios. Primer síntoma de que quizá algo empieza a despertarse en el entorno. Entre ellos, aspirantes al trono barcelonista como Víctor Font, Joan Camprubí Montal y Xavier Vilajoana.

Convocatoria de Forum Suma Barça ‘Parlem del Barça del futur’ en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. / Jordi Cotrina / EPC

El propósito, como expuso Ricard Font, portavoz de Suma Barça, era escuchar a “gente preparada y con talento”, con ganas de aportar, con ganas de implicarse, porque a su juicio “el club está en un momento de cambio”, habló de momento fundacional, y “no afrontarlo sería irresponsable. Y también lo es mirarlo desde el sofá. Hace falta arremangarse y estar presente para hacer posible la modernización del club”, dijo.

Si EL PERIÓDICO estuvo presente como anfitrión de los debates es porque, como señaló su director, Albert Saez, “queremos ser plataforma de la conversación sobre el Barça y el futuro de una institución a la que queremos, porque el Barça está en el ADN de EL PERIÓDICO, un diario atípico porque su director fundacional fue un periodista deportivo, Antonio Franco, que escribió sobre el Barça hasta sus últimos días”.

Credibilidad en todo el club

Conseguir la misma excelencia en los despachos que en el campo se convirtió en el eje argumental de la presentación del foro y la tertulia institucional. De hecho, planeó a lo largo de toda la jornada. Arrancó con esa idea Ricard Font, con referencia al Barça de Hansi Flick: “Miramos al césped y nos gusta lo que vemos. Vemos orden, creatividad, innovación, rigor, talento, honestidad y armonía. Vemos una credibilidad que nos gustaría tener alrededor de todo el club”, expuso.

Sumar rigor, seriedad y talento en las oficinas de Arístides Maillol vertebró su mensaje, como el de Josep Mateu, presidente del RACC y de Sports Barcelona Cultura y “con más de 50 años de antigüedad como socio”, subrayó; de Albert Agustí, director de márketing de Barcelona-92, presidente de la ACB y del Tenis Barcelona, y de Mònica Bosch, deportista olimpica y expresidenta de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

Ricard Font da la bienvenida al debate de Forum Suma Barça ‘Parlem del Barça del futur’ en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. / Jordi Cotrina / EPC

“Hay que defender el ADN del Barça en la gestión del club, no solo en el césped. La forma de gestionar el FC Barcelona, que es el embajador más importante del mundo que tenemos en Catalunya, es una forma de mostrar cómo gestionamos el país”, dijo Josep Mateu.

Este se mostró contrario a mirar solo “si la pelota entra o no entra, porque el mundo del fútbol está cambiando muchísimo. Si el Barça quiere seguir competir en el primer nivel de este mundo tendrá que cambiar la forma de gestionarse”. “Necesitamos los mejores en el campo y en los despachos. Hoy en día eso no pasa”, remarcó Albert Agustí.

Cambios necesarios

Font subrayó en su presentación de la jornada que “no podemos perder más tiempo” en abordar los cambios necesarios a nivel institucional, económico y social, porque existe el riesgo de quedar atrás ante clubs en Europa que están adquiriendo una potencia de tiro inalcanzable ahora mismo para el FC Barcelona.

Albert Sáez, director de El Periódico, da la bienvenida antes del debate en el Forum Suma Barça ‘Parlem del Barça del futur’ en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. / Jordi Cotrina / EPC

“Cuando fichamos a Cruyff, el Barça era el club más potente del mundo. Hoy mira el ránking de fichajes y ya no estamos entre los fuertes. En 30 años hemos ido perdiendo y perdiendo capacidad. Nos tenemos que reinventar a nivel estructural si queremos competir con los clubs que hoy día hacen los grandes fichajes. No es crítica a los que están ahora. Pueden participar también en este cambio”, comentó Josep Mateu.

Sobre el modelo de propiedad

El modelo de propiedad cogió en ese momento el protagonismo del debate. ¿Se puede continuar como hasta ahora, con el socio como dueño único? ¿Es necesaria una nueva forma de gestionar la institución? ¿Conviene dejar entrar capital externo a cambio de un porcentaje de la propiedad? Un tabú que ha ido cogiendo fuerza en los últimos tiempos, a medida que la situación económica se ha resquebrajado.

“La deuda es probablemente impagable, aunque tenemos un buen nivel de ingresos. Hay que hacer algo. Y eso pasa por la propiedad del club. Hay muchos modelos. Probablemente un modelo mixto, como un Dortmund o un Bayern, sería el adecuado. Conviene recordar que si las cuotas de los socios aportaban un 80% de los ingresos del club hace 50 años, ahora solo es el 6%”, aportó Agustí.

Mateu se mostró partidario de un consejo de administración formado por ejecutivos que tomaran las riendas del club y dejar a la directiva un papel representativo y simbólico. “Aunque vivimos tiempos de populismos, los liderazgos pueden ser colectivos con un grupo de personas que tomen las decisiones del club”, apuntó el presidente del RACC. Como recordó Font, habrán más debates sobre todo ello.