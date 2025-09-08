De Jong vuelve con una "mínima" lesión, pero la de Gavi es más preocupante

A falta de que regresen la mitad de los internacionales (Koundé, Rashford, Raphinha, Christensen, Araujo y Bardghji), y revisado el estado físico de los que ya han vuelto, el Barça encara la reanudación de la Liga con una inquietud: la evolución de la rodilla derecha de Gavi.

El centrocampista se lesionó en el entrenamiento del 30 de agosto, en la víspera del Rayo-Barça. El parte médico del club apenas refirió la existencia de unas molestias en la rodilla de la que fue operada en noviembre del 2023 cuando sufrió la rotura de los ligamentos cruzados más una lesión asociada en el menisco. Al parecer, es el menisco ahora el órgano afectado y el objeto de esa preocupación de Gavi. Y de Hansi Flick, por supuesto.

Por de pronto, el técnico no cuenta con Gavi para recibir al Valencia. Se sabe cuándo, pero no dónde, oficialmente, siendo el Estadi Johan Cruyff la única opción posible. Frenkie de Jong volvió de la concentración de Países Bajos tras el primer partido ante Polonia aquejado de unas molestias en el glúteo, y no disputó el segundo en Lituania. Sufre una "mínima" lesión en el músculo obturador externo que le convierte en duda para el domingo.

Gavi, en la fase inicial del entrenamiento del día 30 en el que se luego se lesionó. / Alejandro García / (EPA) EFE

Casadó y Bernal, alternativas

Si fallan Gavi y De Jong, el puesto de mediocentro será para Marc Casadó, que fue titular frente al Levante. El recambio, por fin, volvería a ser Marc Bernal, ausente desde el año pasado -desde la tercera jornada de Liga frente al Rayo- y que acaricia el alta médica con varios entrenamientos ya acumulados con el grupo. Alejandro Balde, sufrió una rotura muscular durante el parón internacional en Sant Joan Despí, descuenta los días para su reaparición.

Gavi lleva dos semanas sometido a un tratamiento para erradicar el dolor que siente, y el transcurso de ese tiempo de observación se agota. El futbolista corre el riesgo de pasar por el quirófano, según informó Catalunya Ràdio el domingo por la noche, si el jugador no se recupera. Al tratarse del menisco, sin que estén afectados los ligamentos, Gavi sería sometido a una artroscopia, y el periodo de recuperación se alargaría varias semanas. El pronóstico es aún impreciso mientras no se conozca el grado de afectación.