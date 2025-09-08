Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrascazos

Alcaraz, el seductor; por Lluís Carrasco

Carlos Alcaraz celebra el punto de partido contra Jannik Sinner, en la final del US Open 2025

Carlos Alcaraz celebra el punto de partido contra Jannik Sinner, en la final del US Open 2025 / CLIVE BRUNSKILL

Lluís Carrasco

Lluís Carrasco

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carlos Alcaraz conquistó el US Open derrotando de nuevo a una bestia deportiva de formas tímidas y educadas pero fondo criminal: Yannick Sinner. La final pareció, contra pronóstico, más una exhibición del murciano que un enfrentamiento, y Estados Unidos se rindió a un chaval del que España presumió como si lo hubiéramos entrenado entre todos.

Sí, lo sé, es declaradamente madridista. Sí, sí: madridista. Ese detalle que a algunos nos incomoda, pero que no puedes evitar olvidar en cuanto mira a cámara, le ves brillar los ojos y señalarse con el dedo el oído, mirando al cielo. Carlos tiene ese algo que desarma a cualquiera. ¿Españolísimo? Más que el sol de Murcia, pero con gracia sin subtítulos y simpatía contagiosa. Tiene todos los ingredientes para ser un héroe moderno y universal: pericia descomunal, humildad sincera, carisma natural y una sonrisa capaz de vender raquetas, relojes y hasta seguros agropecuarios si se lo propone. Lo mires por donde lo mires, es difícil no rendirse a su encanto.

El duelo ante Sinner fue una lección magistral. Mientras el italiano trataba de imponer su tenis elegante, preciso y letal, Alcaraz recordó al mundo quién manda. Sus derechazos eran misiles, sus dejadas, aún en momentos inoportunos, poesía. Y ganó. Lo hizo sin dramas ni titubeos, como si levantar Grand Slams formara parte de su rutina, y viendo cómo evoluciona, quizá empiece a serlo. Carlitos, logra unir a todos. Da igual si eres catalán o español, de izquierdas o derechas, culé o merengue: verlo jugar es casi un acto de reconciliación social.

Este chico, con sus ideas y sus apegos, ha conseguido algo insólito: que nadie le saque punta. Será su naturalidad, o sus gestos, o sus bromas… ¡Qué sé yo! Alcaraz ya es fenómeno global y nos recuerda que el deporte, cuando es amable, diáfano y auténtico, no entiende de trincheras ni fronteras. Mientras otros discuten de fútbol, él sigue escribiendo historia. Y con ese talento y esa sonrisa, va derritiendo manías y conquistando corazones. Felicitats, campió!

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas