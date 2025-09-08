Alcaraz, el seductor; por Lluís Carrasco

Carlos Alcaraz conquistó el US Open derrotando de nuevo a una bestia deportiva de formas tímidas y educadas pero fondo criminal: Yannick Sinner. La final pareció, contra pronóstico, más una exhibición del murciano que un enfrentamiento, y Estados Unidos se rindió a un chaval del que España presumió como si lo hubiéramos entrenado entre todos.

Sí, lo sé, es declaradamente madridista. Sí, sí: madridista. Ese detalle que a algunos nos incomoda, pero que no puedes evitar olvidar en cuanto mira a cámara, le ves brillar los ojos y señalarse con el dedo el oído, mirando al cielo. Carlos tiene ese algo que desarma a cualquiera. ¿Españolísimo? Más que el sol de Murcia, pero con gracia sin subtítulos y simpatía contagiosa. Tiene todos los ingredientes para ser un héroe moderno y universal: pericia descomunal, humildad sincera, carisma natural y una sonrisa capaz de vender raquetas, relojes y hasta seguros agropecuarios si se lo propone. Lo mires por donde lo mires, es difícil no rendirse a su encanto.

El duelo ante Sinner fue una lección magistral. Mientras el italiano trataba de imponer su tenis elegante, preciso y letal, Alcaraz recordó al mundo quién manda. Sus derechazos eran misiles, sus dejadas, aún en momentos inoportunos, poesía. Y ganó. Lo hizo sin dramas ni titubeos, como si levantar Grand Slams formara parte de su rutina, y viendo cómo evoluciona, quizá empiece a serlo. Carlitos, logra unir a todos. Da igual si eres catalán o español, de izquierdas o derechas, culé o merengue: verlo jugar es casi un acto de reconciliación social.

Este chico, con sus ideas y sus apegos, ha conseguido algo insólito: que nadie le saque punta. Será su naturalidad, o sus gestos, o sus bromas… ¡Qué sé yo! Alcaraz ya es fenómeno global y nos recuerda que el deporte, cuando es amable, diáfano y auténtico, no entiende de trincheras ni fronteras. Mientras otros discuten de fútbol, él sigue escribiendo historia. Y con ese talento y esa sonrisa, va derritiendo manías y conquistando corazones. Felicitats, campió!