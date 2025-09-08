Alcaraz, ya en la cima, culmina el US Open con otro logro: el mayor premio en metálico de la historia

Carlos Alcaraz se proclamó campeón este domingo del US Open 2025, tras derrotar en la final a Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1, 6-4). Una victoria que no solo le pemite recuperar el número uno del mundo desde agosto de 2023, sino también embolsarse el mayor premio en metálico repartido en la historia del tenis. Un botín de cinco millones de dólares (4,2 en euros) es lo que se lleva el tenista murciano del Grand Slam norteamericano: el torneo del ruido, el show y la excentricidad, donde para degustar el famoso cóctel que ha desfilado estos días arriba y abajo por las gradas de la Arthur Ashe —el Honey Deuce: una mezcla de vodka, limón y licor de frambuesa con bolas de melón— había que pagar nada más y nada menos que 23€ por persona.

Sin embargo, el mayor importe se traslada al prize-money que el torneo reparte entre sus participantes. Esta temporada, aumentó un 20% con respecto al curso anterior, según datos oficiales de la ATP. De 75 millones a 90. Y es que el cuarto 'major' del curso ofreció al vencedor 3.600.000 millones de euros en 2024.

Carlos Alcaraz saluda a Jannik Sinner, tras imponerse en la final del Abierto de Estados Unidos / BRIAN HIRSCHFELD

En aquella ocasión, Sinner se alzó con el trofeo en Nueva York doblegando a Taylor Fritz de forma parecida, pero con un desenlace distinto peleó la última final celebrada este domingo en la Gran Manzana. Con un Alcaraz "camaleónico", según Juan Carlos Ferrero; "sin debilidades", difirió ante la prensa el de San Candido.

“Desde las primeras rondas hasta el final, ha sido el mejor torneo que he jugado en mi vida. La consistencia de mi nivel durante todo el campeonato ha sido muy alta. Estoy muy orgulloso, porque es algo en lo que he estado trabajando: en ser realmente consistente”, celebró Alcaraz en rueda de prensa, tras levantar el sexto 'grande' de su carrera deportiva y elevarse al nivel de Boris Becker y Stefan Edberg.

Carlos Alcaraz devuelve una pelota ante Jannik Sinner en la final del US Open 2025 / Associated Press/LaPresse

En el próximo escalafón, se vislumbran nombres como los de John McEnroe y Mats Wilander con siete. A un paso, a un título, la posibilidad de adentrase en el top-10 de jugadores con más 'majors' en la historia, mientras el éxito deportivo inmiscuye el económico. Más todavía, después de que la revista Forbes situara al de El Palmar en la antesala del US Open, como el tenista mejor pagado del mundo por segundo año consecutivo: 48,3 millones de dólares (41,1 en euros) en los últimos 12 meses.

Alcaraz y Sabalenka: mismo éxito; mismo premio

En el listado, también figura la bielorrusa Aryna Sabalenka: la quinta en este ranking financiero (23,3). Una cuantía a la que se le debe sumar el galardón económico recibido en el Grand Slam neoyorquino, tras superar en la final a Amanda Anisimova (6-3 y 7-6 (3)). Otros cinco millones de dólares: el mismo reparto que se resuelve en el cuadro masculino.

La bielorrusa Aryna Sabalenka posa con el trofeo después de vencer a Amanda Anisimova en la final del US Open / JOHN G. MABANGLO

La americana, apeada en su segunda final de Grand Slam, —tras alcanzar la primera en Wimbledon en julio y ceder ante Iga Swiatek por un doble 6-0— se llevó un importe ligeramente menor al de la actual número uno del mundo. Concretamente, la mitad (2,1 millones de euros). Misma recompensa para el italiano Jannik Sinner, fruto de alcanzar el séptimo partido en Nueva York, pero caer ante Carlos Alcaraz en la conclusión del torneo.

Más atrás queda Novak Djokovic, derrotado en semifinales por el murciano en Queens (1,07): distrito ligado a la competición tenística, al músculo financiero y —de forma casi inherente— al espectáculo norteamericano.