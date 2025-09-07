Tres chefs con estrella Michelin elevan la oferta más 'premium' del Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP

El universo MotoGP va mucho más allá del motor. Y es que además de los mejores pilotos, en el Circuit de Barcelona Catalunya, es habitual que se den cita para los grandes premios tanto de motociclismo como de Fórmula 1 caras conocidas del mundo del deporte, las redes sociales o la televisión. Por ello, y para satisfacer las necesidades de los más exigentes, el Circuit ha desplegado una experiencia exclusiva a cargo de tres de los mejores chefs españoles del momento en el espacio del VIP Village. "La mejor gastronomía para las mejores motos", afirmaba el responsable de Vilaplana, Fran Benítez.

Por segundo año consecutivo, Vilaplana ha hecho gala de su artillería pesada de la mano de tres estrellas de la cocina. Hugo Muñoz, que cuenta con una estrella Michelin en su restaurante Ugo Chan; Benito Gómez, con dos Estrellas Michelin en Bardal y Samuel Naveira, que tiene una Estrella Michelin en su restaurante Muna han ofrecido a los asistentes más 'premium' un menú de alta cocina durante este fin de semana.

Los helados de Rocambolesc. / El Periódico

Con esta apuesta por la cocina de calidad, desde el viernes y hasta el domingo, por la zona más exclusiva del Paddock pasarán aproximadamente unos 3.000 comensales que degustarán los platos estrella de cada uno de estos restaurantes, así como podrán disfrutar de una variada oferta de heladosde Rocambolesc y la repostería de Oriol Balaguer. Todos ellos, presentes en el espacio y realizando en primera persona sus elaboraciones para garantizar la mejor calidad y experiencia más 'VIP' a los asistentes. Una experiencia, por otro lado, que no está al alcance de todos los bolsillos al rondar los 2.400 euros.

El Espacio del Vip Village de MotoGP en el Circuit de Barcelona Catalunya. / Vilaplana

Gastronomía de lujo

Vilaplana, empresa responsable del categring del Circuit en MotoGP y Fórmula 1, es también la encargada de gestionar la gastronomía de las citas europeas del campeonato de motociclismo y adapta en cada una de estas paradas la oferta de restauración a la cultura culinaria local. Pero en total, en este VIP Village de Barcelona se preparan hasta 100 recetas distintas el fin de semana de Gran Premio, además de disponer de una barra de comidas frías y otra quesos y chacinas.

En Barelona, los tres chefs estrella han preparado frente a los asistentes algunos de sus platos más reconocidos como el “tomate y bottarga de atún rojo” o la “gyoza de callos a la madrileña y garbanzos fritos” de Ugo Chan; el “salpicón de gambas y maíz picante” y la “presa Ibérica a la pimienta verde” de Bardal o la “crepe de tartar de lubina, salsa grenoblesa y mayonesa de codium” y el “ravioli "in brodo"” de Muna.

Vilaplana Catering ha complementado esta propuesta en Montmeló con otros platos propios como el “cocotte de huevo, salteado de setas y habas con salsa muselina de caviar de trucha”, la “lima-cebiche de tartar de atún rojo "nikkei"”, el “nigiri de lomo de anchoa 00 de Santoña”, el “filet mignon de Ibérico de bellota, asado en adobo de hierbas frescas mediterráneas” o el “rodaballo en salsa ligera de cava y azafrán”. Igualmente, para el postre proponen diferentes opciones como un “tarrito de ricotta y frutas exóticas”, “blanc-manger de frutos rojos” o “tarta de almendra y toblerone”.

Tras el fin de semana, en el que trabajarán cerca de 200 empleados para asegurar que la experiencia del usuario sea perfecta, este mismo domingo parte del equipo partirá hacia Misano para iniciar los preparativos de cara al próximo fin de semana.