Toni Bou: "Era imposible soñar con todo lo que he conseguido"

Marc Márquez (Ducati, MotoGP), uno de sus mejores amigos y colegas, dijo ayer que Toni Bou (Piera, Barcelona, 17 de octubre de 1986), es decir, el muchacho tiene ahora 38 años, es una de las mejores personas que ha conocido en su vida y, desde luego, “uno de los pilotos, de los campeones, más impresionantes que existe en el ‘motorsport’. Toni es un portento. A Toni le das un triciclo y te gana, pero te gana de calle. Es impresionante y, sí, estoy muy orgulloso de ser su amigo y de sus títulos ¡vaya que sí!”

Tras lograr ayer la 11ª victoria en 13 carreras de 2025, Bou sumó, en la primera jornada en Gran Bretaña, su 19º campeonato del mundo de TrialGP, el 38º de su carrera sumando las coronas ganadas bajo techo. Manteniendo una vez más un nivel altísimo, Bou extendió su espectacular racha de 2025, terminando primero en las dos mangas y sumando una nueva victoria en su palmarés. Bou lleva, casi en silencio, 19 años consecutivos acumulando cetros mundiales.

¿Cuál ha sido la clave para conseguir este nuevo título?

Yo diría que la clave para esta temporada ha sido la regularidad. Con el nuevo reglamento hay muchos puntos en juego cada fin de semana, así que creo que estar siempre en el podio y evidentemente conseguir tantas victorias ha sido importante. Las sensaciones con la moto y el trabajo del equipo Repsol Honda HRC han sido vitales y nos han permitido hacer una gran temporada.

Cambian las reglas, pero sigues marcando la diferencia. ¿Cómo lo logras?

Siempre que hay un cambio de reglamento hay nervios. Siempre hay que trabajar mucho e intentamos adaptarnos. Durante mi carrera deportiva han cambiado de reglamento muchas veces, así que nos sabemos adaptar. Es una parte muy positiva de mi pilotaje; intento suplir con cabeza aquellos puntos que pueden ir en contra del reglamento. Estoy muy contento de haberlo conseguido una vez más.

"Creo que para gestionar la presión, una parte muy importante es la confianza que me da todo lo que he conseguido en mi carrera. Seguir el camino, porque sé qué dirección tengo que tomar para llegar a los títulos. Es una gran ventaja para mí". Toni Bou — Campeonísimo mundial de Trial

El mes que viene cumples 39 años. ¿Cómo influye la diferencia de edad respecto a tus rivales?

Evidentemente, ser un veterano de la categoría me ayuda mucho. Nunca pensé que me aportaría tanto. Hay partes negativas, pero también hay muchas positivas. Intento tirar de esa experiencia para poder sacar las carreras hacia delante e intentar controlar todo lo que se pueda. Cuando luchas por un campeonato, cuantas más cosas controles, siempre suma.

Hacía muchos años que no se competía en Gran Bretaña, ¿cómo ha sido este regreso?

Volver a Gran Bretaña es algo especial para mí. La última vez que estuve aquí, también conseguí un título, así que tenía muy buen recuerdo. Por eso, conseguirlo y hacerlo además con una victoria, es algo especial. Hemos pasado un verano complicado, así que llegar aquí y ganar es muy bonito para nosotros.

¿Puedes elegir el momento más importante de la temporada?

Quizás me quedaría con la doble victoria de Japón. Por cómo gané y por cómo me sentí encima de la moto. Fue uno de los mejores fines de semana del año y estuve muy contento de ganar en casa de Honda. Siempre es algo muy especial. Conseguirlo con esas sensaciones y ganado también las Power Section fue algo muy bueno.

¿Qué rival te ha sorprendido más?

Tanto Jaime Busto como mi compañero de equipo, Gabriel Marcelli, han pilotado a un nivel increíble. Sobre todo, Jaime ha sido muy regular todo el campeonato. Gabri ha hecho un final de temporada espectacular, con la victoria de Estados Unidos. No me sorprenden, porque creo que tienen un nivelazo altísimo los dos y son el futuro de este deporte.

Toni Bou celebra, justo al final de su conquista, su última victoria, la que le proporcionó su 38º cetro mundial. / REPSOL MEDIA

¿Cómo gestionas la presión en competición?

Creo que para gestionar la presión, una parte muy importante es la confianza que me da todo lo que he conseguido en mi carrera. Seguir el camino, porque sé qué dirección tengo que tomar para llegar a los títulos. Es una gran ventaja para mí. Pero también sé que es muy difícil conseguir esas sensaciones, lograr que todo salga bien y que las cosas estén en esta línea. Es una gran suerte todo lo que he vivido y todos los títulos que he ganado.

¿Qué importancia le das al trabajo que del equipo Repsol Honda HRC?

Sin el equipo, sería totalmente imposible llegar a alcanzar todo lo que he conseguido. Sin ellos es imposible, porque me ayudan muchísimo, me lo ponen fácil. Por mucho que gane muchos títulos y haya ganado tantos años, siempre tengo momentos de debilidad, momentos difíciles, y ellos siempre están allí para para recordarme quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos conseguido todos los éxitos.

"Siempre he dicho que primero tenía que conseguir el 37, el 38… ahora toca luchar por conseguir el 39 que seguro que será muy complicado. Pero aquí estamos, para intentarlo. Tengo muchas ganas y pasión, tengo moto y equipo para intentar conseguirlo. Iremos a por ello".

¿Cómo ha sido trabajar con Takahisa Fujinami al frente del equipo?

Fujinami para mí es un punto clave, un punto superimportante. Ya lo fue en la parte final de su carrera. Teníamos una relación muy buena y siempre he dicho que tener un jefe de equipo que ha sido Campeón del Mundo es una gran ventaja para nosotros. Alguien tan competitivo, que nunca tira la toalla, que siempre está disponible para una llamada, aunque sean las 4 de la mañana… Es una suerte. A parte del vínculo que tiene él con Japón, que es único, así que el equipo es perfecto.

Otra temporada logrando los dos títulos. ¿Ahora ya se puede pensar en los 40?

Evidentemente siempre he dicho que primero tenía que conseguir el 37, el 38… ahora toca luchar por conseguir un número 39 que seguro que será muy complicado. Pero aquí estamos, para intentarlo. La verdad, siempre lo he dicho era imposible soñar con todo lo que hemos conseguido, ¡imposible!. Y aquí estamos, contentos por seguir compitiendo al más alto nivel. No tengo previsto jubilar, no, no todavía, vamos a por más, tengo moto y equipo, un gran equipo, para seguir peleando por otro título.