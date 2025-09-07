La selección de EEUU del oro olímpico de 2008 entra en el Salón de la Fama

La selección de Estados Unidos que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con estrellas como Kobe Byrant, LeBron James o Dwyane Wade, entró oficialmente este sábado en el Salón de la Fama de la NBA en la ceremonia oficial organizada en Springfield (Massacchusetts).

El Naismith Basketball Hall of Fame había hecho oficial los nombres de los elegidos al Salón de la Fama en la clase de 2025 en el pasado mes de abril. Los componentes de la plantilla homenajeada son Kobe Bryant (fallecido en 2020), Jason Kidd, Dwyane Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard, Chris Bosh, Deron Williams, Carlos Boozer, Tayshaun Prince, Michael Redd. El entrenador era Mike Krzyzewski, que ya era miembro de honor del salón.

Los miembros de la selección campeona olímpica en Pekín, sobre el escenario. / ADAM GLANZMAN / Getty Images via AFP

Anthony (10 veces All-Star, y campeón olímpico en tres ocasiones) y Howard (8 veces All-Star y 3 veces jugador defensivo del año) también entraron en el Salón de la Fama de forma individual.

LeBron James se mostró sonriente en su llegada a Springfield e intercambió un sentido abrazo con Wade, con el que ganó dos títulos NBA en los Miami Heat. Dwight Howard, que también fue campeón NBA junto a LeBron en los Lakers, fue protagonista de un emotivo discurso dirigido a su madre y a su padre.

El parlamento de LeBron James durante la ceremonia. / Jessica Hill / AP

Todos ellos recibieron la tradicional chaqueta naranja del Naismith Basketball Hall of Fame, que el organismo entrega a los miembros de su salón desde 2016.

Entre los demás distinguidos en la ceremonia estuvieron: Sue Bird, cuádruple campeona de la WNBA y cinco oros olímpicos, Sylvia Fowles (dos títulos y cuatro medallas), Maya Moore (cuádruple campeona),el técnico de los Chicago Bulls, Billy Donovan, así como Danny Crawford, árbitro de la NBA durante 32 años, con más de 2.000 partidos oficiales, incluyendo 23 finales consecutivas y Micky Arison, propietario de Miami Heat, y que bajo su liderazgo el equipo ganó tres campeonatos de la NBA.