En Directo
MotoGP
Moto GP, hoy en directo: horario de la carrera y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
Marc Márquez aspira a dejar visto para sentencia su noveno título mundial de motociclismo
Begoña GonzálezBegoña González
Periodista deportiva especializada en Motociclismo, Boxeo y MMA. Con especial interés en la cara más humana del deporte, el 'fitness' y la nutrición. Comparte semanalmente curiosidades y tendencias del sector fitness en la newsletter 'El FIT de semana'.
Periodista
El Circuit de Barcelona-Catalunya vive hoy el gran día de una nueva cita del mundial de MotoGP. Miles de aficionados disfrutarán de las carreras en una jornada en que Marc Márquez puede dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.
Toda la actualidad de la competición, en directo.
Emilio Pérez de Rozas
Márquez: "La época de puerta grande o enfermería ya paso"
Han vuelto las salvadas del mejor Marc Márquez de todos los tiempos. Ayer, tanto en la 'quali' del GP de Catalunya como en la carrera al 'sprint', MM93 protagonizó dos salvadas impresionantes, cierto, de izquierdas, pero esos gestos eran los que caracterizaban al mejor Márquez de la historia.
Llega el gran día del Gran Premio de Catalunya
Hoy se disputa el Gran Premio de Catalunya de motociclismo en el Circuit de Montmeló. Este es el horario de las carreras:
- 11.00 h: Moto3
- 12.15 h: Moto 2
- 14.00 h: MotoGP
Álex Márquez valora su caída
"Al final son carreras y cuando vas tan rápido, cuando vas luchando por una victoria en el sprint y llevas todo el fin de semana siendo muy rápido, con mucha confianza, de alguna manera te sientes como intratable, no ves el riesgo, porque te sientes tan bien encima de la moto que parece que no te puedas caer nunca", valoró resignado en la sala de prensa.
Emilio Pérez de Rozas
Marc Márquez aprovecha un error de Àlex para ampliar su racha
Cuando uno está bendecido, está bendecido. Marc Márquez (Ducati), que ya había desistido de cazar a su hermano en la prueba de hoy al 'sprint' en Montmeló, ha vuelto a ganar el sábado mundialista, con susto incluido, gracias al error de su hermano. La semana que viene, en Misano, podría tener ya la primera bola de partido para ser campeón, de nuevo.
El horario del domingo
- Warm Up MotoGP: 09:40h
- Moto3 | Carrera (18 vueltas): 11:00h
- Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15h
- MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00h
Marc: "Hoy se lo merecía Álex"
"Esta es la forma de ganar con la que menos contento estoy. Hoy se lo merecía Álex. Está volando, yo me había rendido ya. Cuando me he rendido él se ha caído, pero no te puedes relajar", ha dicho Marc. "Mañana tendrá otra oportunidad", ha dicho.
Así está el mundial
Con esta victoria, Márquez suma 467 puntos, 187 más que su hermano Alex, y Pecco Bagnaia se mantiene tercero a 239 puntos del líder a pesar de su resultado de hoy.
Pecco, solo en el box
Pecco Bagnaia se encuentra solo y concentrado en el box de Ducati. El resto del equipo se encuentra celebrando el título de constructores de la fábrica.
Los números de Marc
Si Marc no concede dos o más puntos a su hermano Álex, tendrá la posibilidad de proclamarse campeón mundial matemáticamente en San Marino.
Marc Márquez: "Había tirado la toalla con Álex"
"Estoy contento por la victoria y por ganar el campeonato de constructores, pero desafortunadamente Álex se cayó. Yo había tirado ya la toalla porque Álex iba a otro ritmo, pero igual se relajó demasiado", ha explicado el piloto de Cervera.
- Moto GP, hoy en directo: horario, entrenamientos y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
- Las protestas contra Israel obligan a la Vuelta a cancelar el final de la etapa en Bilbao
- Un Alcaraz sin fisuras se venga de Djokovic para jugar otra final
- Luis Enrique, hospitalizado tras una caída en bicicleta
- Un empresario brasileño deja a Neymar una herencia de mil millones de dólares
- ¿Por qué Alonso tiene tan buena prensa cuando lleva 12 años sin ganar?
- Lamine Yamal reclama que se hable solo de su juego en el campo y no de su vida privada
- Todos los errores (y alguno más) cometidos por el mallorquinista Dani Rodríguez