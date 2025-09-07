Moto GP, hoy en directo: horario de la carrera y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya vive hoy el gran día de una nueva cita del mundial de MotoGP. Miles de aficionados disfrutarán de las carreras en una jornada en que Marc Márquez puede dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.

Emilio Pérez de Rozas Márquez: "La época de puerta grande o enfermería ya paso" Han vuelto las salvadas del mejor Marc Márquez de todos los tiempos. Ayer, tanto en la 'quali' del GP de Catalunya como en la carrera al 'sprint', MM93 protagonizó dos salvadas impresionantes, cierto, de izquierdas, pero esos gestos eran los que caracterizaban al mejor Márquez de la historia.

Álex Márquez valora su caída "Al final son carreras y cuando vas tan rápido, cuando vas luchando por una victoria en el sprint y llevas todo el fin de semana siendo muy rápido, con mucha confianza, de alguna manera te sientes como intratable, no ves el riesgo, porque te sientes tan bien encima de la moto que parece que no te puedas caer nunca", valoró resignado en la sala de prensa.

Emilio Pérez de Rozas Marc Márquez aprovecha un error de Àlex para ampliar su racha Cuando uno está bendecido, está bendecido. Marc Márquez (Ducati), que ya había desistido de cazar a su hermano en la prueba de hoy al 'sprint' en Montmeló, ha vuelto a ganar el sábado mundialista, con susto incluido, gracias al error de su hermano. La semana que viene, en Misano, podría tener ya la primera bola de partido para ser campeón, de nuevo. La crónica completa, aquí

El horario del domingo Warm Up MotoGP: 09:40h

Moto3 | Carrera (18 vueltas): 11:00h

Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15h

MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00h

Marc: "Hoy se lo merecía Álex" "Esta es la forma de ganar con la que menos contento estoy. Hoy se lo merecía Álex. Está volando, yo me había rendido ya. Cuando me he rendido él se ha caído, pero no te puedes relajar", ha dicho Marc. "Mañana tendrá otra oportunidad", ha dicho.

Así está el mundial Con esta victoria, Márquez suma 467 puntos, 187 más que su hermano Alex, y Pecco Bagnaia se mantiene tercero a 239 puntos del líder a pesar de su resultado de hoy.

Pecco, solo en el box Pecco Bagnaia se encuentra solo y concentrado en el box de Ducati. El resto del equipo se encuentra celebrando el título de constructores de la fábrica.

Los números de Marc Si Marc no concede dos o más puntos a su hermano Álex, tendrá la posibilidad de proclamarse campeón mundial matemáticamente en San Marino.