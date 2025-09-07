Memphis Depay hace historia con Países Bajos

Memphis Depay se ha convertido en un nombre de referencia en los Países Bajos. El delantero se erigió este domingo en el máximo goleador histórico de la selección. Batió el récord con honores: no solamente anotó el primer tanto que abría el marcador ante Lituania, sino que consiguió otro más, más valioso, que sirvió para que el combinado neerlandés se llevara el triunfo (2-3) en Kaunas.

Memphis logró el honor a los 12 minutos. Con un remate de volea a un centro desde la izquierda de Cody Gakpo, marcaba el gol número 51 y superaba al frente de la tabla de realizadores a Robie van Persie (50). El segundo llegó mediante un cabezazo tras una falta lanzada por Denzel Dumfries y encarriló de nuevo el partido (m. 63), justo después de un triple cambio activado por Ronald Koeman. El equipo se había adelantado por 0-2 (obra de Quinten Timber en el minuto 33), y antes del descanso Lituania había igualado el marcador a través de Gvidas Gineitis (m. 36) y Edvinas Girdvainis (m. 43).

Memphis, frente a dos defensas lituanos en el duelo de Kaunas. / PETRAS MALUKAS / AFP

En el Corinthians desde 2024

Salvó el triunfo Memphis, que suma cinco tantos en la fase de clasificación, ya que había marcado uno a Finlandia y dos a Malta, y se eleva al primer puesto de los artilleros de su país desplazando a Robie van Persie (50). El tercero es Klaas-Jan Huntelaar (42). Países Bajos lidera el grupo G con tres triunfos y un empate (ante Polonia). Por el camino ha superado otros nombres ilustres como Patrick Kluivert (40), Dennis Bergkamp (37), Faas Wilkes (335) y Ruud van Nistelrooy (33), los mismos que Johan Cruyff, décimo en la tabla.

Memphis celebrando su gol al Elche, en el Camp Nou, en la Liga 22-23. / JORDI COTRINA / EPC

Memphis, de 31 años, podrá ampliar su ventaja si, como parece, conserva la buena forma y acompañar a la selección al Mundial de 2026. A Koeman no le importa que el delantero centro juegue en Brasil, en las filas del Corinthians desde 2024. Es su mayor garantía goleadora, como dictan los números. El controvertido futbolista fichó por el club de Sao Paulo tras una temporada en el Atlético de Madrid, donde recaló después de dos campañas en el Barça (2021-23).