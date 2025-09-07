Un gol de Patri para recordar en el 1-8 del Barça al Athletic

Puro entretenimiento, nada en emoción, como el resultado indica resultó ser el Athletic-Barça. Otra brutal goleada azulgrana, anodina por la costumbre (firmó un 0-8 en la primera jornada al Alhama), que será recordada por un instante conmovedor, esa acción por la que valió la pena la matinal.

Y fue un excepcional gol de Patri Guijarro que merecería ser repetido tantas miles de veces como si lo hubiera sido marcado por algún colega de la Liga M. Las redes sociales, mediante su positiva virtud difusora, permitirán que el tanto de la mediocentro barcelonista sea visto en todos los confines futbolísticos.

El magno escenario de San Mamés, medio vacío, con espectadores que acudían a ver un espectáculo y no un duelo titánico, dio realce a la genialidad de Patri, elevándose la futbolista por encima de sus compañeras con ese tanto en el que recogió el balón apenas traspasada la divisoria y lanzó una vaselina lejanísima sobre Adriana Nanclares. Apenas esbozó una sonrisa, como si le supiera mal haber burlado a la portera rojiblanca o se sintiera injustamente recompensada por el azar.

Vicky, Pajor y Aitana, autoras de un doblete cada una. / X / FCB

Zubieta se copia

¿O porque hubiera sido un disparo fácil? Media hora después Maite Zubieta demostró que ella también posee el tino, la visión y la finura del pie de Patri. La jugadora del Athletic quiso repetir, y repitió, el gol de la azulgrana tras interceptar un mal pase atrás de Brugts, aprovechando que Cata Coll vive siempre lejos de casa, arrastrada por sus compañeras, que se instalan en la mitad del campo rival.

Llegó el golazo de Patri cuando el Barça había dejado de caminar por el campo, pasado el cuarto de hora de calentamiento que había cerrado Vicky López con el 0-1 después de un gran robo de Salma Paralluelo. Ewa Pajor colocó el 0-3 inmediatamente después de que se acallaran los aplausos hacia Patri. Los asistentes se acomodaron tranquila y cómodamente en las butacas. Sobraba espacio y habría muchos goles a falta de incertidumbre. El 1-9, de Clàudia Pina, fue anulado por fuera de juego.