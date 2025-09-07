Éxito de asistencia en el Gran Premio de 'Can Márquez' en Montmeló

Era el Gran Premio de 'casa'. El de 'Can Márquez', como algunos lo han apodado ya, y ni el cambio de fechas, ni el haber celebrado tres competiciones en apenas un año iban a impedir que se viviera con ilusión. En total, han sido 187.086 espectadores durante todo el fin de semana quienes han presenciado la victoria de cada uno de los hermanos de Cervera en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Y es que, a pesar de que este domingo la cifra no ha sido especialmente alta con un total de 83.320 asistentes, la presencia de aficionados se ha repartido más homogéneamente que nunca en los tres días de GP.

"Hacemos una valoración muy positiva porque ha sido un éxito no solo de organización, sino de asistencia. Hemos superado bastamente los números del año 2024 (176.684 asistentes) y además lo hemos conseguido con cifras altas en todos los días, que es algo en lo que hemos trabajado y en lo que teníamos mucho interés. Queremos que el evento entero tenga más impacto por todas las actividades colaterales que hemos organizado alrededor", se ha congratulado esta mañana el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit, Pau Relat.

Gavi y Puyol se abrazan en el 'pit lane'

Las fechas de esta temporada, muy próximas a las vacaciones estivales, hacían temer una presencia menor de asistentes que finalmente se ha conseguido recuperar con iniciativas paralelas y el atractivo del dominio de Marc Márquez en esta competición. El mayor de los hermanos Márquez podía haber dejado el mundial visto para sentencia en San Marino, pero la merecida victoria de Álex aplazará este hito a la gira asiática.

Además de los más fieles que han presenciado la victoria de Álex Márquez desde las tribunas con sus parasoles y gorras, el Gran Premio de Catalunya ha contado también con la presencia de visitantes 'VIP' que se han dejado ver por el 'Paddock'. Entre ellos, Sete Gibernau, Carles Puyol, encargado de ondear la bandera a cuadros al término de la carrera y futbolistas del FC Barcelona como Gavi (con quien el astro retirado se ha abrazado efusivamente en el 'pit lane'), Vicky López, Joan Garcia, Alexia Putellas o Laia Aleixandri.

'El batec de la moto a Catalunya'

Paralelamente entre las actividaes complementarias que se han organizado alrededor del GP de Catalunya, han brillado algunas iniciativas de éxito como la exposición 'El batec de la moto a Catalunya' que se ha desplegado en el espacio Today Tomorrow de las oficinas centrales de Cambra de Comerç y que se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 16 de septiembre. En la exposición, se han expuesto joyas como la Montesa Sprint 125cc de 1956, un referente de la competición de los años 50, la Derbi RAN (Réplica Ángel Nieto) de 1973 o motos más actuales como la Honda RC213V 2025 de Joan Mir que fue también el modelo del desarrollo con el que Marc Márquez logró sus seis títulos del mundo de MotoGP.

Paralelamente, otra de las actividades clásicas que siempre acompañan al GP de Catalunya, la mítica 'Calle Cortada' de Montmeló este año ha asumido una dimensión distinta al ir un paso más allá con la organización del Ayuntamiento de la localidad en el Polígono Pedregosa donde había tenido lugar desde hace años de forma algo menos controlada y clandestina.

Este año, los espectáculos de 'stunt', los conciertos, el servicio de restauración y los espacios reservados a las acrobacias y 'pasadas' de los asistentes han asegurado la diversión de los amantes de las dos ruedas. "La noche de la moto estuvo extraordinariamente bien montada y eso forma parte de la colaboración con el territorio que estamos intentando llevar a cabo", afirmaba Relat a este diario.