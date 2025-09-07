Un Barça instalado en el caos, por Xavier Vilajoana

Para la mayoría de clubs, el verano trae optimismo, nuevos fichajes, un nuevo comienzo y la promesa de éxito para la nueva temporada. Son meses de planificación y visualización. Pero no en el FC Barcelona. En lugar de claridad y celebración, los aficionados han vivido un verano de caos, marcado por retrasos, improvisación y un liderazgo que demasiadas veces ha confundido supervivencia con estrategia.

Si hay un símbolo que ha captado la inquietud de este verano, es el Camp Nou. Aunque el club sigue depositando sus esperanzas en volver para el partido de La Liga del 14 de septiembre, la licencia sigue pendiente, con muchos interrogantes, entre otros, de seguridad y usabilidad. No son problemas menores. La reapertura escalonada, presentada inicialmente como un lanzamiento progresivo, ahora es cada vez más precaria, con la posibilidad de acoger partidos de Champions League también en entredicho. Como promotor y constructor ya advertí que, sin rigor, el caos era inevitable. El socio abonado, a día de hoy, con la temporada ya en marcha, aún no sabe dónde jugará su equipo. Tampoco lo saben ni el entrenador ni los jugadores.

Falta de transparencia

Los costes de esta mala gestión son enormes. Por lo pronto, 100 millones de euros en ingresos VIP siguen congelados; el club ha pasado de proponer inicialmente un regreso al Camp Nou con un aforo de 60.000 a uno de 27.000 (menos capacidad que en el Estadi Llluís Companys), y lo más preocupante, con una alarmante falta de transparencia y dirección: ni ellos saben cuándo se volverá.

Si el estadio encarna el desorden físico, la falta de claridad también ha estado presente en el terreno de juego. Un año más, el Barça ha seguido haciendo malabares con las inscripciones, cesiones y acrobacias con el límite salarial. La cesión de Rashford, garantizada con bienes personales de miembros de la junta es una medida desesperada que refleja improvisación financiera, no estrategia. El caso de Nico Williams demostró, una vez más, que el Barça negocia bajo presión en lugar de con convicción, ante la ausencia de un modelo sólido. Por no hablar del caso de Fermín.

El Barça Femení

Y luego está el Barça Femení, una joya que este verano se ha visto empañada. A pesar de dominar el fútbol europeo, el equipo femenino ahora corre el riesgo de sufrir una dolorosa erosión en su profundidad y calidad. Ocho salidas, un solo refuerzo, y una plantilla que se ve cada vez más debilitada. Perder a un talento como Jana Fernández, sin reinvertir, envía un mensaje claro de promesas aplazadas y prioridades desalineadas.

Los culés podemos aceptar tropiezos en el campo e incluso retrasos fuera de él, pero no podemos aceptar la incompetencia, la falta de transparencia y la improvisación disfrazadas de liderazgo. La Masia sigue produciendo un talento extraordinario, el Barça Femení continúa siendo un referente en Europa, y el primer equipo masculino puede competir por títulos. Pero todo esto mientras la dirección no deja de tropezar con "imponderables". Sin estructuras sólidas, incluso las mayores fortalezas del Barça corren el riesgo de verse socavadas.

Este verano ha demostrado que, sin rendición de cuentas, nada cambiará. La actual directiva debe dejar de esconderse tras promesas y dar la cara ante los socios con la verdad sobre el Espai Barça, sobre las finanzas y sobre el modelo deportivo. Si no pueden aportar claridad y competencia, entonces deberían dejar paso a quienes sí puedan hacerlo.

El Barça no puede permitirse vivir instalado en el caos.