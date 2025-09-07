El arte rescata al fútbol: El cuadro de Salvador Dalí que salvó a este histórico club catalán de la bancarrota

El pintor surrealista más importante de todos se prestó para mantener con vida a la entidad que llevaba los colores de su bandera en la indumentaria, la UE Sant Andreu.

España ha tenido numerosos artistas de calibre internacional y Catalunya, en concreto, es una de las cunas más importantes de todo el mundo, con nombres de la talla de Antoni Gaudí o Joan Miró. Esta parte de la península, además, es el origen de uno de los primeros clubes de fútbol de España, el Palamós, que nació en 1898, un año antes que el FC Barcelona, y es el tercero más antiguo del país solamente detrás del Sevilla (1890) y el Recreativo de Huelva (1889).

En Barcelona existen otros clubes que, aunque no tienen el origen del conjunto de la Costa Brava en cuanto a años fundacionales, guardan relatos de hace muchos años que bien merecen desempolvarse del cajón de la historia.

Uno de ellos es la UE Sant Andreu, uno de los clásicos de la capital catalana que luce la senyera en sus equipaciones y que hace tan solo unas temporadas se enfrentó al Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Pero si echamos la vista atrás, uno se puede dar cuenta de que para estos clubes de barrio el camino no ha sido una alfombra roja, sino que muchos han pasado penurias y no han desaparecido por sucesos curiosos como el que ocupa este caso.

El día que Dalí salvó a la U.E. Sant Andreu con un cuadro

Nos encontramos en la temporada 1976-1977, años en los que la entidad quadribarrada estaba al borde de la quiebra económica justo cuando el equipo se disputaba la Segunda División. No obstante, los resultados no eran buenos y forzaron la salida de su presidente, Joan Comas.

Sin embargo, nada salvó al Sant Andreu de descender de categoría, agudizando todavía más los problemas económicos presentes durante toda la temporada y con un futuro de lo más oscuro. Fue entonces cuando el que se convirtiera en nuevo presidente de facto, su hasta entonces vicepresidente, Fèlix Romero, pensó en la solución que terminaría con los problemas de la entidad.

El dirigente le pidió al artista del momento, Salvador Dalí, que pintara un cuadro para ayudar al club a solventar sus problemas de dinero y salvarlo de la desaparición en ciernes. El pintor aceptó porque consideró adecuado salvar al club que llevaba las cuatro barras de su bandera, la catalana, en su equipación.

En una reunión en el Hotel Fritz de Barcelona, Dalí le reveló al presidente del Sant Andreu cómo le había llegado la inspiración: "Es el día que la Generalitat de Catalunya vuelve a ser oficial, y si Catalunya ha marcado un gol con la Generalitat, yo lo titulo de 'Gol'".

Gol', el cuadro de Salvador Dalí que salvó a la U.E. Sant Andreu de la desaparición. / EP

Bien es cierto que, aunque ya tenían la herramienta salvadora y la llegaron a exponer en una galería por cuatro millones de pesetas, el club tuvo problemas para sacarle más rédito, aunque la quiebra ya no era ningún peligro.

Los jugadores, que no cobraban desde hacía meses, denunciaron a la entidad y la justicia embargó la pintura hasta que no consiguiera solventar el problema de los sueldos, que era de un millón de pesetas. Cuando se consiguió resolver eso, el juez devolvió la obra al Sant Andreu y se pudo subastar.

Aunque tampoco funcionó del todo bien la idea y la mayoría de estas fueron declaradas nulas. Finalmente, un directivo decidió comprarlo y desde entonces nunca jamás se ha conocido nada de dicho cuadro, que tranquilamente podría descansar en uno de los muchos pisos que hay en el barrio... o no.