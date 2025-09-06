Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: "Os odio"

Durante este parón de selecciones, Raphinha ha viajado a Brasil para disputar los últimos partidos de la clasificación para el Mundial 2026. El brasileño ejerce como líder de la Canarinha, pero, pese a la distancia, no se desliga de su faceta familiar. El extremo del Barça suele publicar en sus redes sociales escenas entrañables junto a su hijo Gael, pero en esta ocasión ha salido al paso para denunciar un acto vivido en Disneyland París.

Raphinha ha subido varios vídeos a su cuenta de Instagram en los que ha arremetido con dureza contra un trabajador del parque por negarse a atender a su hijo: "Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza".

El extremo del Barça evita catalogar de forma directa el acto como racismo, pero señala que el empleado disfrazado sí se mostró cariñoso con otros niños de piel blanca: "Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?".

En las siguientes stories, sube el tono en defensa de su hijo Gael: "Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido".

La esposa del jugador, Taia Belloli, también se pronunció tras lo ocurrido: "¡Le dio las dos manos a la niña para no darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio".

Ahora queda por ver si Disneyland París responde a la denuncia de Raphinha y su pareja, que juntos suman casi 16 millones de seguidores. La compañía podría verse obligada a dar explicaciones, disculparse o incluso tomar medidas respecto al comportamiento del empleado, dado el alcance mediático del caso.