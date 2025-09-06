Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moto GP, hoy en directo: horario, carrera sprint y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya

Marc Márquez aspira a dejar visto para sentencia su noveno título mundial de motociclismo

Marc Marquez, en el Gran Premio de Francia 2025

Marc Marquez, en el Gran Premio de Francia 2025 / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Eur

Begoña González

Barcelona
El Circuit de Barcelona-Catalunya ya recibe a los miles de aficionados que anhelan presenciar una nueva cita del mundial de MotoGP. Desde ayer viernes y hasta mañana domingo, el trazado catalán acoge un nuevo fin de semanas de carreras en el que Marc Márquez podría dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.

Toda la actualidad de la competición, en directo.

