El Circuit de Barcelona-Catalunya ya recibe a los miles de aficionados que anhelan presenciar una nueva cita del mundial de MotoGP. Desde ayer viernes y hasta mañana domingo, el trazado catalán acoge un nuevo fin de semanas de carreras en el que Marc Márquez podría dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.

Sábado 6 de septiembre: Moto3 | FP2: 08:40h

Moto2 | FP2: 09:25h

MotoGP | FP2: 10:10h

MotoGP | Q1: 10:50h

MotoGP | Q2: 11:15h

MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:10h

Moto3 | Q1: 12:45h

Moto3 | Q2: 13:10h

Moto2 | Q1: 13:40h

Moto2 | Q2: 14:05h

MotoGP | Sprint (12 vueltas) : 15:00h

: 15:00h MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10h

Emilio Pérez de Rozas Márquez habla sobre Bagnaia “No pienso camuflar, ni engañar sobre la situación de mi compañero de equipo. ‘Pecco’ (Bagnaia) está atravesando un momento difícil, muy difícil, tanto a nivel mental como de pilotaje y confianza, pero estoy convencido, seguro, que saldrá adelante cuando baje un poco el ‘booom’ mediático que le rodea”, comentó Marc Márquez, tras reconocer que el viernes vivido en el Circuit de Catalunya corresponde, exactamente, al que esperaba. La crónica completa, aquí.

Emilio Pérez de Rozas Márquez cocina a fuego lento su noveno título en Montmeló Si la gente e, incluso, muchos de la expertos del ‘paddock’ de MotoGP, muchos de los 1.500 habitantes de ese micromundo que vive a 350 kms/h., tuviesen memoria, reseteasen su disco duro, se darían cuenta de que todo lo que está ocurriendo este año en el Mundial de la categoría reina estaba anunciado, cantado, escrito: en cuanto Marc Márquez Alentá se recuperase físicamente de la múltiple fractura de su húmero derecho y saliese, no solo vivo sino requetevivo, de su estrafalaria operación de un montón de horas de la clínica Mayo (Rochester, Minnesota, EEUU) y consiguiese, tras ardua persecución y riesgo, la Ducati oficial, el mundo de las dos ruedas volvería a tener propietario, emperador y tirano. La crónica completa, aquí.

¡Arranca la actividad en Montmeló! Los boxes ya están a pleno rendimiento en el Circuit de Barcelona-Catalunya desde primera hora de la mañana. Ya ruedan los pilotos en el trazado y los asistentes empiezan a llenar las gradas.

Emilio Pérez de Rozas Nadie, ni siquiera un desesperado Bagnaia, sabe lo que le pasa Marc Márquez aseguró, con la mejor intención del mundo, que no había que hacer un drama de la situación, del bache, que atraviesa su compañero de equipo Francesco 'Pecco' Bagnaia, pero su 21º puesto en los ensayos de ayer, en el Circuit, ha despertado todas las alarmas.

Emilio Pérez de Rozas Márquez cocina a fuego lento su noveno título en Montmeló No tiene prisa y, además, ningún interés en precipitarse. Es más, no le importaría que su hermano Àlex, que brilló ayer en el Circuit, vuelva a tener un gran fin de semana en Barcelona. Marc Márquez se sabe ya campeón, pero le importa muy poco donde celebrarlo.

Récord de Binder

Así han terminado los entrenamientos

Gran triunfo de KTM en los entrenamientos Las dos KTM han hecho doblete al frente de la tabla. Binder, el más rápido, ha batido el récord de la pista en su vuelta rápida de 1'38.141 seguido de muy cerca (+0.104) de su compañero de equipo Acosta.