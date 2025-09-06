En Directo
MotoGP
Moto GP, hoy en directo: horario, carrera sprint y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
Marc Márquez aspira a dejar visto para sentencia su noveno título mundial de motociclismo
El Circuit de Barcelona-Catalunya ya recibe a los miles de aficionados que anhelan presenciar una nueva cita del mundial de MotoGP. Desde ayer viernes y hasta mañana domingo, el trazado catalán acoge un nuevo fin de semanas de carreras en el que Marc Márquez podría dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.
Toda la actualidad de la competición, en directo.
Sábado 6 de septiembre:
- Moto3 | FP2: 08:40h
- Moto2 | FP2: 09:25h
- MotoGP | FP2: 10:10h
- MotoGP | Q1: 10:50h
- MotoGP | Q2: 11:15h
- MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:10h
- Moto3 | Q1: 12:45h
- Moto3 | Q2: 13:10h
- Moto2 | Q1: 13:40h
- Moto2 | Q2: 14:05h
- MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00h
- MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10h
Emilio Pérez de Rozas
Márquez habla sobre Bagnaia
“No pienso camuflar, ni engañar sobre la situación de mi compañero de equipo. ‘Pecco’ (Bagnaia) está atravesando un momento difícil, muy difícil, tanto a nivel mental como de pilotaje y confianza, pero estoy convencido, seguro, que saldrá adelante cuando baje un poco el ‘booom’ mediático que le rodea”, comentó Marc Márquez, tras reconocer que el viernes vivido en el Circuit de Catalunya corresponde, exactamente, al que esperaba.
Emilio Pérez de Rozas
Márquez cocina a fuego lento su noveno título en Montmeló
Si la gente e, incluso, muchos de la expertos del ‘paddock’ de MotoGP, muchos de los 1.500 habitantes de ese micromundo que vive a 350 kms/h., tuviesen memoria, reseteasen su disco duro, se darían cuenta de que todo lo que está ocurriendo este año en el Mundial de la categoría reina estaba anunciado, cantado, escrito: en cuanto Marc Márquez Alentá se recuperase físicamente de la múltiple fractura de su húmero derecho y saliese, no solo vivo sino requetevivo, de su estrafalaria operación de un montón de horas de la clínica Mayo (Rochester, Minnesota, EEUU) y consiguiese, tras ardua persecución y riesgo, la Ducati oficial, el mundo de las dos ruedas volvería a tener propietario, emperador y tirano.
¡Arranca la actividad en Montmeló!
Los boxes ya están a pleno rendimiento en el Circuit de Barcelona-Catalunya desde primera hora de la mañana. Ya ruedan los pilotos en el trazado y los asistentes empiezan a llenar las gradas.
Emilio Pérez de Rozas
Nadie, ni siquiera un desesperado Bagnaia, sabe lo que le pasa
Marc Márquez aseguró, con la mejor intención del mundo, que no había que hacer un drama de la situación, del bache, que atraviesa su compañero de equipo Francesco 'Pecco' Bagnaia, pero su 21º puesto en los ensayos de ayer, en el Circuit, ha despertado todas las alarmas.
Emilio Pérez de Rozas
No tiene prisa y, además, ningún interés en precipitarse. Es más, no le importaría que su hermano Àlex, que brilló ayer en el Circuit, vuelva a tener un gran fin de semana en Barcelona. Marc Márquez se sabe ya campeón, pero le importa muy poco donde celebrarlo.
Récord de Binder
Así han terminado los entrenamientos
Gran triunfo de KTM en los entrenamientos
Las dos KTM han hecho doblete al frente de la tabla. Binder, el más rápido, ha batido el récord de la pista en su vuelta rápida de 1'38.141 seguido de muy cerca (+0.104) de su compañero de equipo Acosta.
Así ha terminado el entrenamiento
Al término de los entrenamientos estos han sido los pilotos más rápidos:
- Brad Binder (1'30.141)
- Pedro Acosta (+0.104)
- Álex Márquez (+0.139)
- Marc Márquez (+0.224)
- Marco Bezzecchi (+0.262)
