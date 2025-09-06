Montella, el seleccionador de Turquía, valora de Lamine Yamal "que divierte a la gente"

La presencia de Lamine Yamal, convertido en un icono mundial, representa uno de los mayores alicientes del Turquía-España. El delantero del Barça será la sensación en Konya, una ciudad y un estadio que sólo ven estrellas de tal calibre en situaciones esporádicas. Cuando la federación decide llevar a su selección lejos de Estambul o Ankara, las mayores ciudades del país. El italiano Vincenzo Montella, el seleccionador de Turquía, valoró la presencia del joven astro azulgrana desde el punto de vista lúdico, por encima de la preocupación futbolística que pueda generarle a él como técnico.

"Lamine Yamal es un jugador extraordinario que se divierte en el campo y hace a la gente divertirse. Tiene un talento enorme, pero España no es solo él. Tenemos que plantear cómo defenderlo, si hay que hacerlo con más de un jugador pero tienen muchas soluciones y gran calidad", explicó Montella sobre el duelo, el segundo de la fase clasificatoria para el Mundial-2026.

Lamine Yamal intenta colarse entre Emil Tsenov y Kristian Dimitrov en el Bulgaria-España del jueves. / NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

El entrenador italiano destacó desde otra vertiente completamente distinta a dos compañeros de Lamine Yamal. En las filas de La Roja han reaparecido Dani Carvajal y Rodri Hernández después de que hayan superado dos graves lesiones de rodilla.

"Es una alegría verles volver a jugar para los que amamos el fútbol, su calidad aporta", comentó del seleccionado español al que ve "con condiciones para emular lo que logró entre 2008 y 2012", en alusión a las dos Eurocopas conquistadas antes y después del Mundial de Sudáfrica.

Vincenzo Montella, en el Georgia-Turquía. / GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

La motivación turca

Precisamente la pujanza de España y su apreciable racha de imbatilidad es la mayor motivación para sus hombres. "Todos quieren jugar", dijo. Montella cree que su equipo está capacitado para batir al cuadro de Luis de la Fuente.

Cuenta, por su parte, con un futbolista que entusiasma por su juego y su juventud, aunque su fama y sus logros son menores. Arda Güler, sin embargo, posee mayor presencia en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso.

"Está jugando con más continuidad y de forma más consistente desde el final de la pasada temporada. Está creciendo mucho y Xabi le obliga a hacer cosas diferentes en varias demarcaciones, lo que es bueno porque puede aportar en cualquier posición", analizó Montella, con la convicción de que la evolución de Güler elevará las prestaciones de Turquía cono selección.

Arda Güler pugna con Khvicha Kvaratskhelia en el duelo entre Georgia y Turquía jugado en Tbilisi el pasado jueves. / GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Volver bien a Madrid

Güler se medirá con compañeros como Carvajal y Dean Huijsen y desea "volver como ganador a los entrenamientos del Madrid". "Es un partido clave porque las dos selecciones nos jugamos la primera plaza. Seguro que la posesión de España va a ser mayor pero nosotros presionaremos y vamos a intentar imponer nuestro juego", explicó el centrocampista. Respetamos mucho a la selección española, lleva mucho tiempo sin perder", comentó Güler.

El líder de Turquía, de 20 años, habló de uno de los líderes de España, Lamine Yamal, de 18. "No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento. Va a hacer lo máximo para ponernos en dificultades, pero nosotros también tenemos mucho potencial y vamos a jugar con mucha confianza", afirmó Güler, designado por su selección´pon para atender la rueda de prensa oficial.