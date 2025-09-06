El mercado, papá, por Marc Menchén

Hay cosas que no cambian con el mercado de fichajes. Los globos sonda sobrevuelan durante meses, el fair play financiero se hace fuerte en la sobremesa, ya en las últimas semanas se acrecienta el sufrimiento por las inscripciones, y acabamos el 1 de septiembre criticando a LaLiga por supuestamente estrangular la planificación deportiva de los clubes y haciéndonos sangre porque la Premier League vuelve a arrasar las plantillas. “Esto es el negocio del fútbol, papá”, parafraseando a José Bordalás.

La Premier League siempre va a dominar en el mercado de fichajes por dos razones muy sencillas. Reino Unido es un país con mayor población y penetración de la televisión de pago que España, y eso explica por qué por sus derechos audiovisuales domésticos es capaz de facturar 800 millones de euros más que LaLiga. A eso, súmenle que su sistema de reparto es mucho más equitativo, con una diferencia de 1,5 veces entre el que más cobra y el que menos, frente al múltiplo de 3,5 veces que marca aquí la regulación.

¿Por qué esto es importante? Porque entre que su negocio audiovisual es mayor y su reparto más igualado -así lo aceptó su Big Six-, cada club dispone de más de 100 millones por televisión. Por eso debería dejar de sorprendernos que el equipo más humilde de la liga inglesa acabe cada año superando en inversión a más de una decena de conjuntos españoles, o que siempre estén en disposición de ofrecer salarios más atractivos. Siempre será una liga con mayor poder adquisitivo y eso no va a cambiar, por más que sí puedan acortarse distancias, como de hecho ha pasado desde 2015. Aceptémoslo y entendamos que la competitividad está en otro frente.

Medir la competitividad deportiva a partir de quién gasta más es un error conceptual importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchos vuelven al poco tiempo a la mitad de valor. Si algo ha caracterizado al fútbol español esta última década es su capacidad de generar talento constante o detectarlo antes que otros, muchas veces sin necesidad de pagar varios millones para confeccionar un equipo de aspiraciones europeas. El Barça sin ir más lejos: contar con la decena de jugadores de la cantera que hoy tiene en el primer equipo le hubiese exigido invertir más del doble de los 224 millones de déficit total que ha asumido con el fútbol base en la última década.

Y por cerrar. No podemos odiar el fútbol moderno, denunciar que haya multimillonarios quemando billetes sin apenas control y luego ir contra un sistema que, precisamente, quiere evitar que los clubes operen a pérdidas sin un respaldo económico detrás y, quizás un día, deba verse abocado a un único propietario mediante un rescate.

