Matteo Jorgenson, el ciclista estadounidense que cuestiona al Israel

Muchas veces los deportistas se introducen en una especie de mundo imaginario como si todo girase siempre alrededor suyo. Son jóvenes que han tenido la fortuna de tener un don especial, generalmente con sus músculos, que no es sinónimo de cabeza, y que creen que no hay nada más importante en la tierra que lo que ellos hacen, que los éxitos que consiguen. Les encantan que los idolatren y que les digan que son los más grandes. Pero, ojo, a la reacción cuando se les critica por haber tenido una mala tarde, desde un error táctico a una bajada en el nivel de rendimiento.

Los ciclistas parecía que eran ajenos a este escenario, generalmente destinado a los futbolistas. Se decía que eran hijos de padres proletarios; niñez dura, en la que pasaban hambre y que sólo gracias a la fortaleza de las piernas salían de la pobreza. Fue común en casos como los de Bahamontes, Ocaña y hasta Eddy Merckx, siempre el mejor de la clase.

La pelea de Hinault

En el lado adverso aparece una imagen de Bernard Hinault, otro de los mitos, enfrentándose a unos agricultores en huelga que trataban de cortar la carretera para dar publicidad a su conflicto. Ni quiero pensar qué habría pasado ahora si un ciclista se lía a tortas, a título personal, con los manifestantes que exigen la salida del Israel Premier Tech de la Vuelta y exhiben banderas de Palestina.

Se han escuchado estos días declaraciones desafortunadas de alguna antigua estrella llamando ‘perroflautas’ a los activistas o de corredores que insisten en que hay que separar la política del deporte, olvidándose, tal vez, que la primera misión del conjunto del Israel, al margen de la guerra, es publicitar a través del ciclismo los encantos del país.

Jonas Vingegaard, sin ir más lejos, solicitaba que no se hablase tanto de las protestas porque de esta manera no se les hacía publicidad y acabarían en el olvido mientras los compañeros del Israel iban camino de Madrid sin mayores contratiempos.

Sin violencia, por favor

La violencia nunca está justificada y, evidentemente, interponerse en el camino de un ciclista que desciende a 60 por hora implica un peligro exagerado tanto para el que incita al corte como para el pasajero de la bicicleta. Pero colocarse en la cuneta, gritar contra la guerra, denunciar el genocidio, solidarizarse con el pueblo palestino y enojarse porque la UCI, que es el único organismo facultado, no tome una decisión en firme hacia el equipo israelí, viene a ser un derecho adquirido por cualquier ciudadano que quiere pronunciarse contra una injusticia mundial.

Hay un ciclista que debería vestir el jersey rojo de esta Vuelta, al menos en lo que hace referencia a la reacción a las protestas de estos días. Se llama Matteo Jorgenson y es estadounidense, país donde no todo el mundo sigue las consignas oficiales.

La reflexión

Los corredores, como todos los colectivos, tienen un grupo de WhatsApp, a través de la asociación internacional, más que sindicato, que los representa. El nombre de Jorgenson igual sonará extraño a las personas no muy introducidas en el ciclismo. Disputa la Vuelta en el Visma, ha ganado dos veces la París-Niza y antes de estar en el conjunto neerlandés corría en el Movistar.

En el grupo de corredores profesionales Jorgenson escribió sus inquietudes y se preguntó si realmente el conjunto de Israel tenía que estar en la Vuelta. Reflexionó, lejos de esa burbuja deportiva en la que muchas veces se sumergen los profesionales, diciendo que en el mundo había cosas más importantes y graves a lo que ellos hacían montados sobre una bici y dándole fuerte a los pedales.

El enfado

Enseguida se enfadó Daryl Ympey, exciclista sudafricano con buenos resultados en su etapa profesional y que ahora es uno de los directores del Israel Premier Tech. “Qué digan lo que quieran, pero llegaremos a Madrid. Así de simple”. Así de amenazante también en la reprimenda al corredor estadounidense.

Por desgracia, Jorgenson no recoge el sentir general del pelotón, como ocurrió de forma parecida cuando apenas futbolistas profesionales, varones por supuesto, se solidarizaron con Jennifer Hermoso por recibir el beso no consentido tras proclamarse campeona del mundo.