La ronda española
Marc Soler se impone en la cumbre de La Farrapona
Vingegaard mantiene el jersey rojo.
Sergi López-EgeaSergi López-Egea
Periodista
Periodista especializado en ciclismo desde 1990. He seguido regularmente el Tour como enviado especial desde 1991 al igual que la Vuelta, varias ediciones del Giro, la Volta y Mundiales de la especialidad. Autor de los libros 'Locos por el Tour' (con Carlos Arribas y Gabriel Pernau, RBA), 'Cumbres de leyenda' (con Carlos Arribas, RBA y reedición en Cultura Ciclista), 'Cuentos del Tour', 'Cuentos del pelotón', 'Cuentos del equipo Cofidis' y 'El Tourmalet', todos ellos de Cultura Ciclista.
Marc Soler ha conseguido este sábado el cuarto triunfo en su cuenta personal en etapas de la Vuelta después de un triunfo en solitario en la cumbre asturiana de La Farrapona, en una etapa en la que no volvieron a haber diferencia entre los dos primeros clasificados de la general, el líder, Jonas Vingegaard, y el segundo clasificado, el portugués Joâo Almeida.
Soler, de este modo, sumó la séptima etapa conseguida por el UAE, las tres últimas de forma consecutiva. La 14ª etapa estuvo marcada por la decisión del equipo de Israel Premier Tech de correr sin exhibir el nombre del país en los 'maillots'.
Más información en breve.
