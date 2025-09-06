Marc Soler se impone en la cumbre de La Farrapona

Marc Soler ha conseguido este sábado el cuarto triunfo en su cuenta personal en etapas de la Vuelta después de un triunfo en solitario en la cumbre asturiana de La Farrapona, en una etapa en la que no volvieron a haber diferencia entre los dos primeros clasificados de la general, el líder, Jonas Vingegaard, y el segundo clasificado, el portugués Joâo Almeida.

Soler, de este modo, sumó la séptima etapa conseguida por el UAE, las tres últimas de forma consecutiva. La 14ª etapa estuvo marcada por la decisión del equipo de Israel Premier Tech de correr sin exhibir el nombre del país en los 'maillots'.

Más información en breve.