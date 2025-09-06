Abierto de Tenis de EEUU
Granollers conquista Nueva York con Zeballos
El catalán y el argentino se coronan, como en Roland Garros, frente a Salisbury y Skupski y suman su segundo grande
Idoya NoainIdoya Noain
Corresponsal en EEUU
Corresponsal en Estados Unidos desde 2001.
Marcel Granollers ha tocado, finalmente, el cielo en Nueva York. Seis años después de establecer la pareja de dobles con Horacio Zeballos y alcanzar la final del Abierto de Estados Unidos en aquel 2019 de estreno, el barcelonés y el de Mar de Plata han conquistado el título este sábado, su segundo grande del año y también de su aventura como dupla tras ganar en junio Roland Garros.
En Nueva York, como en París, lo han hecho imponiéndose a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, ante los que han logrado una trabajada victoria bajo el techo de la pista Arthur Ashe, cerrado en previsión de lluvia.
En el cemento azul el catalán y el argentino han despejado oscuros nubarrones (un primer set en contra y tres bolas de partido en contra con su servicio en el décimo juego de la tercera manga). Y en dos horas y 24 minutos, en la segunda oportunidad, han sellado el 3-6, 7-6 (3) y 7-5 que les da el trofeo y un cheque, a repartir entre los dos, de un millón de dólares.
Una pareja sólida
Hace justo seis años que Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, empezaron a jugar juntos y fue precisamente aquel 2019 cuando llegaron a la final en Flushing Meadows, que entonces perdieron ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.
Desde entonces, con 280 partidos a sus espaldas, han ido profundizando y puliendo su colaboración, consolidándose como uno de los dobles mejors del circuito y la motivación les ha llevado ya a 13 títulos como pareja, el número uno, cinco finales de Grand Slam contando esta neoyorquina (también disputaron las de Wimbledon en 2021 y 2023) y el título parisino.
Ahora suman el de Nueva York, que sabe especialmente a gloria a Granollers en un año en que las lesiones han puesto trabas en su camino. En Australia no pudo jugar por una lesión en el pectoral y tras Wimbledon tuvo también que parar.
El catalán, que en su carrera en individual ganó cuatro títulos y llegó a estar entre los 20 mejores del mundo, y que ya había disputado otra final neoyorquina en 2014 cuando jugaba con Marc Lopez (con quien también alcanzó la final en París), ha vuelto a mostrarse en plena forma en Flushing Meadows. Y profundiza en la aventura de dobles con Zeballos que mantiene su nombre en lo más alto del tenis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Moto GP, hoy en directo: horario, entrenamientos y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
- Las protestas contra Israel obligan a la Vuelta a cancelar el final de la etapa en Bilbao
- Un Alcaraz sin fisuras se venga de Djokovic para jugar otra final
- Luis Enrique, hospitalizado tras una caída en bicicleta
- Un empresario brasileño deja a Neymar una herencia de mil millones de dólares
- ¿Por qué Alonso tiene tan buena prensa cuando lleva 12 años sin ganar?
- Lamine Yamal reclama que se hable solo de su juego en el campo y no de su vida privada
- Todos los errores (y alguno más) cometidos por el mallorquinista Dani Rodríguez