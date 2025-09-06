Fans de Rossi en Montmeló: "No reconocer que Marc está brillante sería una estupidez"

Cada vez les quedan menos argumentos a los detractores de Marc Márquez. El club de quienes dudaron en su día de que fuera posible volver a ver en lo alto al piloto de Cervera tras las lesiones y complicaciones es cada vez menor. Tal es la evidencia de su renacimiento que incluso los fans de su ‘archienemigo’ Valentino Rossi ya asumen que probablemente el piloto catalán vuelva a hacer historia al adjudicarse su noveno título mundial igualando al italiano.

Son pocos ya quienes en el Circuit de Barcelona-Catalunya se resisten a dejar de lucir con orgullo las ropas neones que rinden tributo al 46, pero todavía quedan algunos. El 'Doctor' se retiró de la categoría reina del motociclismo en 2021 tras 26 temporadas haciendo las delicias de sus fans sobre la moto. Aficionados como Josh, que asegura que “jamás habrá otro Rossi”. Sin embargo, tiene claro que no reconocer que Marc está brillante esta temporada “sería una estupidez”. “Está claro que es ahora mismo el mejor, pero todavía tiene cosas por hacer si quiere estar a la altura de Rossi”, zanja convencido.

En este punto, todavía es el italiano el que ostenta el mayor número de títulos mundiales (tiene nueve), pero a Marc le falta tan solo uno para igualarlo. Y podría hacerlo el próximo fin de semana en San Marino si este fin de semana todo sale a pedir de boca. “Es un piloto excepcional, de eso no cabe duda, pero mi corazón siempre pertenecerá a Valentino”, razona Andrea, otro de los nostálgicos del piloto italiano.

Aficionados haciendo cola en la caseta de 'merchandising' de VR46 / El Periódico

Marc corre en casa

Sin embargo, y a pesar de que hay quienes todavía se resisten a celebrarle, es innegable que este fin de semana, el piloto catalán corre en casa. Ya no solo por la cercanía geográfica del trazado con su Cervera natal, sino por lo arropado que se encuentra siempre entre el público catalán.

Tanto, que hasta el secretario general de Empresa y Trabajo y Consejero Delegado de Circuits de Catalunya, Pol Gibert, ha afirmado ante los medios que tanto él como su hermano menor Álex, "juegan en casa". Y eso que en múltiples ocasiones Marc ha afirmado que Barcelona no es precisamente uno de los circuitos que mejor se le da. 'Solo' ha ganado en dos ocasiones en este trazado mundialista en MotoGP, pero este fin de semana espera terminar con esas dificultades para subirse a lo más alto del podio y dejar visto para sentencia el campeonato para adjudicárselo el próximo fin de semana de competición en San Marino.

"Es uno de los circuitos en los que hay que arriesgar un poquito más, trabajar un poquito más los entrenos, hay que saber sufrir y verse el 6/7/8 durante los entrenos. No como de los que venimos. Venimos de siempre estar liderando tablas, estando entre los tres primeros y aquí toca remar un poquito. A ver si en las carreras, rebufos, rueda… lo acabamos salvando".

De este modo, si Marc terminara segundo en todas las carreras restantes, incluso en el hipotético caso de que su hermano Álex Márquez las ganara todas, el título seguiría siendo para Marc gracias a los 175 puntos de ventaja de los que dispone actualmente. Lo mismo ocurriría en el escenario, improbable, de que Pecco Bagnaia ganara todas las carreras y sprints que quedan, puesto que si Marc finalizara tercero en todas ellas, siempre por detrás de Álex Márquez, seguiría consiguiendo lograr el campeonato.

A pesar de que en las prácticas de este viernes, Marc no fue el más rápido (lo fueron las KTM de Brad Binder y Pedro Acosta), salió peor parado su compañero de equipo, Pecco. El piloto italiano de Ducati terminó los entrenamientos fuera del top 20, firmando uno de los peores resultados de la temporada.