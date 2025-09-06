Entrevista a Ricard Font, portavoz de Suma Barça: "Forma parte del ADN Barça ser un club serio, solvente y de futuro"

El próximo martes, en el Recinte Modernista Sant Pau, la plataforma Suma Barça, en colaboración con EL PERIÓDICO, celebrará una jornada de debates bajo el título: 'Fòrum Suma Barça. Parlem del Barça del futur'. En el encuentro, abierto a todos aquellos socios y aficionados que muestren inquietud por los retos que afronta el club, intervendrán referentes en el ámbito institucional, económico, deportivo y social. Ricard Font, portavoz de la plataforma azulgrana y actual director general de BIMSA (Barcelona Infraestructures Municipals SA), desgrana las claves del foro.

¿Cuál es el propósito del Fòrum Suma Barça?

Desde sus orígenes el objetivo fundamental de Suma Barça ha sido crear un espacio para la reflexión y la acción y, en estos momentos, en que creemos que son de cambio de ciclo, de momento trascendente, nos parecía importante aportar un foro que pudiera afrontar las cuatro transiciones que pensamos que ha de acometer el Barça: en el ámbito deportivo, el ámbito institucional, el económico y el social. Invitamos a personas de reconocido prestigio que puedan aportar, por su bagaje profesional, por su bagaje barcelonista, a un debate que sirva también un poco de movilización de la masa social para resolver los problemas que tiene el Barça y buscar soluciones para el futuro.

Ricard Font, portavoz de Suma Barça, en la sede de EL PERIÓDICO. / Joan Cortadellas

¿Por qué dice que el Barça se encuentra en un cambio de ciclo?

En el ámbito institucional, toda la gestión de los clubs de toda Europa, la gestión de las propias competiciones, está sometida a un cambio de modelo. En el ámbito de la gestión económica, también, es evidente. En el caso barcelonista tiene el añadido de querer mantener una singularidad que forma parte del ADN del Barça. Desde el ámbito social, el Barça siempre ha tenido 300 millones de seguidores, pero nunca los habíamos tenido tan cerca a través de las plataformas digitales, y hace falta una transición de cómo entender al socio, al seguidor, y poder aprovecharlo para que formen parte de esta familia que debe ayudar a su propia financiación. Y en el ámbito deportivo, el fútbol está en un momento de cambio. En la mayoría de clubs ahora hay jugadores muy jóvenes que despuntan fruto de una nueva manera de tratar la salud y el físico de los jugadores.

"Nos inquieta la poca movilización que hay en estos momentos en la masa social; nos encontramos que los socios y seguidores participan poco. A la vez el club, en lugar de atraer personas con talento, la sensación es que están marchando" Ricard Font — Portavoz de Suma Barça

¿Es un foro de oposición a la gestión de Joan Laporta?

No es un foro de oposición. La filosofía de Suma Barça es sumar gente, acercarla al club, y una voluntad de unidad. Otra cosa luego es que haya gente de Suma Barça que pueda tener una posición mucho más crítica con la directiva y que evolucione hacia la oposición. Pero en principio, Suma Barça nace porque algunas de las cosas que suceden en el club nos generan inquietud. A veces en positivo y a veces en negativo. Nos inquieta la poca movilización que hay actualmente en la masa social. En estos momentos creemos que es más importante que nunca que la masa social participe y nos encontramos que en realidad participa poco. A la vez el club, en lugar de atraer personas con talento, la sensación es que están marchando sin posibilidad de participar en los retos de futuro, que más allá de consideraciones concretas del momento, hay que plantear con una visión abierta, grande, democrática y transparente, si no será difícil mantener los elementos fundacionales del club.

O sea, ¿el foro pretende también despertar al barcelonismo?

Correcto. Y lo hacemos desde la aportación, no de la crítica. Podríamos hablar de muchas cosas que no funcionan o que no nos gustan. Incertidumbres, dificultades económicas, dificultades de gestión, modelo digital incierto… Pero creemos que la forma de aportar es que la gente participe. Queremos abrir un foro para que gente con experiencia y talento pueda aportar.

Ricard Font, de 'Suma Barça'. / SB

¿Por qué parece que a la masa social le importa cada vez menos lo que sucede en el ámbito institucional o económico y solo parece preocuparse por lo que ocurre en el terreno de juego?

Hay una cosa básica: somos socios primero por un sentimiento y segundo porque queremos que el Barça gane y nuestra emoción está en el campo. Si ahí tenemos jugadores buenos y ganan, perfecto. Pero hay que ser conscientes de que para que esto continúe y se consolide necesitamos que se aborden las cuatro transiciones de las que hablábamos y que todos los grandes clubs ya están haciendo. Estamos orgullosos de lo que ahora vemos en el césped y nos gusta Flick, pero si Flick decidiera mañana dejar el Barça, ¿qué pasaría? Otra incertidumbre. ¿Y hemos de vender futbolistas porque no podemos financiarnos? El Barça es un club que debe generar jugadores y tener los mejores, no venderlos para poder solucionar problemas económicos. Forma parte del ADN Barça ser un club serio, solvente, sostenible y de futuro.

¿Es comparable esta anestesia general a otros momentos de la historia del club?

Ha habido momentos con esta apatía del seguidor respecto al propio club, pero ahora nos falta que cada 15 días podamos ir como socios y abonados a nuestro asiento del campo, ya que eso te hace generar una comunión con la gente que está a tu alrededor y una participación más activa. Claro, ¿cuál es la forma de participar si no puedes ir al campo? Es difícil. Pero es el club el que tendría que fomentar espacios así entre sus socios, porque harías un Barça más rico. Estamos en un momento de cambio y con una situación económica compleja, sea de quien sea la culpa; eso significa que cuanto más seamos para resolverla, mejor, y a veces se tiene la sensación de que cada vez somos menos. Seguramente tomar las decisiones es cosa de pocos, pero muchos podemos ayudar en este camino de resoluciones de problemas.

¿Qué papel jugará Suma Barça en las próximas elecciones, que están a la vuelta de la esquina?

Suma Barça dice desde hace un año que no será una candidatura. A no ser que que el centenar de personas que forman parte del grupo convoquen una asamblea y decidan otra cosa. Pero como portavoz puedo decir ahora que la posición de Suma Barça es no ser una candidatura.

¿Y qué valoración hace Suma Barça de la gestión de Laporta?

En el balance hay resultados positivos en algún caso, pero nosotros donde podemos aportar más es en encontrar soluciones a largo término. Y estas soluciones deben estar basados en un rigor, una estrategia y lo que nos gustaría fundamentalmente es que la masa inmensa de barcelonistas de todo el mundo pudiesen participar y redireccionar la historia del Barça. Déjeme que lo diga así, porque podría hacer una crítica a muchos temas que no nos gustan, pero como Suma Barça nos interesa poco hablar del pasado y más poder plantear foros y encuentros que puedan ayudar al Barça en el futuro. Se trata de sumar.

¿El club está invitado?

Hemos invitado al presidente. Estaríamos encantados de que viniera si quiere y su agenda se lo permite. Es un foro abierto a todos y por descontado al propio club.