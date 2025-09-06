El Barça inscribe a Bardghji como jugador del filial

El Barça da por inscrito a Roony Bardghji en la plantilla de Hansi Flick y lo anunció antes de que el nombre del futbolista saliera en la relación de jugadores en la web de LaLiga. Le ha dado de alta con dorsal del filial, el número 28, pero es un miembro del primer equipo pese a que durante meses se le otorgó la condición de ser un refuerzo del Barcelona Atlètic. Algo que el propio jugador ha tenido que aclarar esta semana. "He jugado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B", aseguró en la concentración de la selección sueca sub-20.

Bardghji es el único de los jugadores del segundo equipo que se le considera miembro del primero. El único de los 23 componentes de la plantilla que apareció en la comunicación del Barça en las redes sociales para informar de los dorsales. En la web de LaLiga, en cambio, salen incluidos el portero Diego Kochen (número 31) -el tercero mientras esté lesionado Ter Stegen-; Jofre Torrents (26) que cubrirá la ausencia de Alejandro Balde, víctima de una rotura muscular, los centrocampistas Dro (27) y Guille Fernández (30), y el delantero Toni Fernández (29).

Roony, así se le identifica por su fácil pronunciación, no había sido inscrito por la falta de fair play, un trámite resuelto por el Barça, y que le permitirá debutar en la cuarta jornada frente al Valencia si Flick lo considera oportuno. El extremo sueco apareció antes en la plantilla oficial para jugar la Champions League, el último de una lista de 23 jugadores.

Siendo futbolista reglamentariamente del filial aunque pertenezca a la primera plantilla -como el madridista Franco Mastantuono-, el Barça dispone de tres fichas libres, identificables con los tres dorsales sin dueño: el 2, el 12 y el 19.