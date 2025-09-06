Alex Pella: "Se protege a los cetáceos pero nos quedaremos sin sardinas"

Aventurero y navegante, pero sobre todo marino, fue el primer español en ganar una regata transoceánica en solitario (2024) y en batir récords en la vuelta al mundo. Representa no solo la excelencia deportiva, sino también la pasión por la libertad y la conexión con el océano. Tras veinte años de navegación profesional, lleva en el petate agua de casi todos los océanos, y a sus 53 años sigue marcándose objetivos de superación. Lo lleva en el ADN, pues forma parte de una familia de navegantes desde hace generaciones y desde muy niño, como sus hermanos, sabe moverse con soltura por la cubierta de un barco.

-¿Qué sentimiento recuerda de su primera gran victoria sobre el océano?

-Un gran vacío. Mi carrera arranca con la Mini Transat del 2003, con un barco de 6,5 metros y una travesía de la Rochelle a Salvador de Bahía. He afrontado las grandes regatas en las que salen cien tipos de barcos, en las que hay todos los niveles, y de pronto gané un segundo puesto, y eso con pocos apoyos y ayudas. Era un objetivo en sí, por eso al terminar pensé, ¿y ahora qué hago?

-¿Y qué hizo?

-Buscar más retos. En ese momento dejas todo de lado para hacer eso, te vacías, porque, insisto, después de esa victoria viene un gran hueco. Siempre he escogido hacia dónde ir y he ido subiendo escalones. Me fijé en los grandes y fui buscando oportunidades. Llegué primero en esa regata en 2005.

-Al dar la vuelta al mundo, ¿qué siente al estar tantos días solo en el océano?

-Libertad, es lo que yo iba a buscar, sentir el agua pasar debajo de los pies, estar en ese desierto de mar que es el océano. Estoy cómodo en soledad y no me aburro nunca. He pasado miedo muchas veces y el miedo es un aviso, hay que reaccionar. Por las olas, a veces no sabes cómo acabará, pero siempre he reaccionado y he salido.

-¿Cómo se prepara física y mentalmente antes de un gran reto?

-El 80% del tiempo lo chupa el propio barco, es difícil delegar, no es solo la fiabilidad del material, también es la performance, como sacarle el mejor rendimiento, o sea que hay que dedicarle todo el tiempo. En el tema mental, piense que yo no soy un deportista, soy un marino y eso cambia el concepto. Nunca se habla de marinos en términos deportivos, y yo soy eso.

-El autocontrol ¿es fundamental?

-La exigencia es alta, hay que tener mucho control sobre el estrés. Volqué el barco cerca de Terranova, quedé atrapado bajo la red y aquello me marcó, me replanteé toda mi actividad, dudé de si estaba capacitado para seguir. Recibí muchas llamadas y supe que lo sucedido solo me tenía que ayudar en saber dónde estaba la zona de peligro.

-¿Qué le aporta el mar que no encuentra en tierra?

-Libertad y paz. El mar es el único espacio libre que queda en el planeta. Di la vuelta al mundo durante 40 días, es uno de mis récords, y no tuve que enseñar mi documentación a nadie. ¿Cuántos papeles he de enseñar si subo a un tren o a un avión? En el mar no hay cuestiones administrativas, ni regulación.

-¿Se ha topado con piratas?

-Sí, aunque no llevan un parche en el ojo. Me encuentro con poblados pesqueros en zonas muy pobres que sobreviven pescando con cuatro cayucos. Piense que en el 80% del planeta no hay agua caliente, y en muchos sitios no hay ni agua. De eso nos olvidamos, o simplemente no queremos saberlo. En Sierra Leona, a 50 metros de la playa, pasé algo de susto porque se me acercaron cuatro cayucos y no tenía claro cómo acabaría la visita. Acabo bien, por suerte.

-¿Cómo percibe el impacto del cambio climático?

-Soy solo un observador, no soy experto en eso, pero todos los días miro zonas del planeta y el paso del Noroeste está claro que se está abriendo y los países van a rascar a ver qué sacan. El hielo llega ya muy arriba en el cono sur. Pero no solo es el cambio climático lo que preocupa, sino también la actitud de la Humanidad sobre el mar.

-¿Puede explicar eso?

-Es alarmante ver cómo flota el plástico, y cómo arrasa la pesca industrial, por ejemplo. Por otro lado, cada día veo más grandes cetáceos porque están protegidos, por tanto hay ballenas y orcas por todos lados pero nos quedaremos sin sardinas. Y también afecta sobre el impacto de la marea.

-¿Hay algo al navegar que todavía depende más del instinto que de los instrumentos?

-Los aparatos son bestiales, muy precisos. Mi campo de regatas es el planeta y estoy conectado con el lugar más recóndito. Pero el instinto cuenta mucho. Ahora la gente apoya todo en los datos, pero a mí me enseñaron a usar el instinto. Somos animales que vamos sobre el mar, por arriba, como las gaviotas, y esa interpretación con tanto aparato la pierdes. Pienso en Elcano y alucino, esos tíos tenían el cerebro más desarrollado que nosotros.

-¿Diría que en España falta reconocimiento a la vela?

-Totalmente. Siempre he navegado con motivación y entusiasmo y con muy pocos medios, y sin embargo mi palmarés es tan bueno que a veces he de leer todo lo que he conseguido. No lo he hecho nada mal. Ha sido David contra Goliat, pero no tengo ninguna frustración por no haber tenido padrinos, ni siquiera con mi país, y la verdad es que no le debo nada a nadie. Bueno, me ha ayudado mucha gente en mi paso a paso, pero no grandes marcas.

-¿Tiene temas para escribir un libro?

-Sí, sí, contaría mi historia, con humildad le digo que no hay perfiles como el mío. Podría llamar la atención. Y es que me gusta decir que soy un marino, no un navegante.