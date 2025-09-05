Topuria dilata su regreso a la UFC hasta 2026

El doble campeón de la UFC, Ilia Topuria, no tiene pensado regresar a la competición hasta principios de 2026. A pesar de que todavía faltan cuatro meses para que finalice el campeonato de artes marciales mixtas, el hispano-georgiano se centrará en acompañar a su hermano, Aleksandre, que regresará al octágono el 22 de noviembre, en Qatar.

Una decisión que impedirá al 'Matador' defender títulos en 2025, después de proclamase campeón de peso ligero este junio. En aquella ocasión, derrotó al brasileño Charles Oliveira por nocaut: una victoria que lo llevó a lo más alto de las MMA, convirtiéndose en el primer doble campeón invicto de la UFC con 17 combates ganados.

Ilia Topuria noquea a Oliveira y logra su segundo cinturón de la UFC / UFC

Con todo, Topuria, recientemente de vacaciones en Alicante, deberá estar a la espera del estreno del nuevo acuerdo televisivo entre la UFC y Paramount+, para dar sus siguientes pasos. El canal televisivo estadounidense retransmitirá la máxima liga de MMA en detrimento de ESPN, a partir del próximo mes de enero.

Una alianza para los próximos siete años, que supone un desembolso de 7.700 mil millones de dólares para la compañía de Estados Unidos, pero que impacta en la planificación a corto-medio plazo de los deportistas. Así pues, Paramount deberá negociar con las estrellas de la UFC, entre ellas Topuria, con quien le gustaría contar para estrenar este nuevo contrato por todo lo alto.

Con todo, Ilia Topuria volverá a la acción en primera instancia para formar parte de la preparación física de su hermano mayor, en el próximo mes de noviembre. Ambos se entrenan desde hace años el uno al otro, por lo que ahora sus fuerzas se depositarán en el siguiente combate de Aleksandre Topuria, en Qatar, en el que será su segundo asalto en la UFC. El rival: el kazajo, Bekzat Almakhan.

El hispano-georgiano no compite desde el mes de febrero, cuando debutó en UFC 312 ante Colby Thicknesse en Australia. No obstante, el artista marcial tratará de conseguir la victoria en el combate, —que se disputará en peso gallo— para consolidarse dentro del ranking de la UFC. Actualmente, Aleksandre está fuera del top-15 de la división, pero un buen resultado podría colocarle entre los mejores en esta categoría.