Moto GP, hoy en directo: horario y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya

Acosta sitúa a Márquez en la mesa de Jordan, Gasol, Nadal y Alonso

Marc Marquez, en el Gran Premio de Francia 2025

Marc Marquez, en el Gran Premio de Francia 2025 / Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Eur

Begoña González

Begoña González

Barcelona
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha abierto ya sus puertas a los miles de aficionados que esperan poder presenciar una nueva cita del mundial de MotoGP. Desde este viernes y hasta el domingo 7 de septiembre, el trazado catalán acogerá un nuevo fin de semanas de carreras en el que Marc Márquez podría dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.

Toda la actualidad de la competición, en directo.

