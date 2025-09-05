En Directo
MotoGP
Moto GP, hoy en directo: horario y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya
Acosta sitúa a Márquez en la mesa de Jordan, Gasol, Nadal y Alonso
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha abierto ya sus puertas a los miles de aficionados que esperan poder presenciar una nueva cita del mundial de MotoGP. Desde este viernes y hasta el domingo 7 de septiembre, el trazado catalán acogerá un nuevo fin de semanas de carreras en el que Marc Márquez podría dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.
Toda la actualidad de la competición, en directo.
Los horarios del viernes
- MotoE | FP: 08:30h
- Moto3 | FP1: 09:00h
- Moto2 | FP1: 09:50h
- MotoGP | FP1: 10:45h
- MotoE | Practice: 12:35h
- Moto3 | Practice: 13:15h
- Moto2 | Practice: 14:05h
- MotoGP | Practice: 15:00h
- MotoE | Q1: 16:20h
- MotoE | Q2: 16:40h
Así está el Mundial
El Gran Premio, que se correrá desde este viernes 5 de septiembre hasta el domingo 7, llega con Marc Márquez como líder del campeonato con 455 puntos: 175 más que su inmediato perseguidor, su hermano, Álex Márquez. El de Cervera todavía está más lejos de su compañero de equipo en la tabla, 'Pecco' Bagnaia, pues el italiano clasifica tercero en la general con 228 puntos.
Aparcamientos y accesos
Para la salida, todas las vías tendrán la función de evacuar el recinto deportivo, impidiendo la entrada de vehículos al mismo, a partir del inicio de la Sprint Race el sábado y de la carrera de MotoGP el domingo. En el caso de las motos, estas podrán aparcar gratuitamente y no deberán realizar ninguna compra o gestión. Las zonas de estacionamiento se sitúan en el H1 -con acceso desde la C-17- y en el parking de espectadores, con una zona reservada para motos.
¡Ya está todo listo en Montmeló!
Los motores ya rugen en el trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya y los accesos empiezan a acumular las primeras colas. Con tal de agilizar la circulación, las autoridades han planteado una serie de medidas. Respecto al dispositivo de tráfico para los vehículos particulares, el recinto deportivo reforzará las vías como la AP7, la C33, la C17 y la C35 con controles constantes para guiar a los usuarios que tengan parking. Este será necesario mostrarlo en formato digital o impreso al personal del control en la entrada, que impedirá la entrada y desviará el tráfico "de los que no tengan acreditación de parking o del evento".
