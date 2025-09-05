Moto GP, hoy en directo: horario y última hora del mundial de motos en el Circuit de Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha abierto ya sus puertas a los miles de aficionados que esperan poder presenciar una nueva cita del mundial de MotoGP. Desde este viernes y hasta el domingo 7 de septiembre, el trazado catalán acogerá un nuevo fin de semanas de carreras en el que Marc Márquez podría dejar visto para sentencia el título para el próximo fin de semana en Italia.

Toda la actualidad de la competición, en directo.

Los horarios del viernes MotoE | FP: 08:30h

Moto3 | FP1: 09:00h

Moto2 | FP1: 09:50h

MotoGP | FP1: 10:45h

MotoE | Practice: 12:35h

Moto3 | Practice: 13:15h

Moto2 | Practice: 14:05h

MotoGP | Practice: 15:00h

MotoE | Q1: 16:20h

MotoE | Q2: 16:40h

Así está el Mundial El Gran Premio, que se correrá desde este viernes 5 de septiembre hasta el domingo 7, llega con Marc Márquez como líder del campeonato con 455 puntos: 175 más que su inmediato perseguidor, su hermano, Álex Márquez. El de Cervera todavía está más lejos de su compañero de equipo en la tabla, 'Pecco' Bagnaia, pues el italiano clasifica tercero en la general con 228 puntos.

Aparcamientos y accesos Para la salida, todas las vías tendrán la función de evacuar el recinto deportivo, impidiendo la entrada de vehículos al mismo, a partir del inicio de la Sprint Race el sábado y de la carrera de MotoGP el domingo. En el caso de las motos, estas podrán aparcar gratuitamente y no deberán realizar ninguna compra o gestión. Las zonas de estacionamiento se sitúan en el H1 -con acceso desde la C-17- y en el parking de espectadores, con una zona reservada para motos.