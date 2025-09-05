La espalda de Lamine Yamal centra la atención de la selección

El estreno de España en la clasificación para el Mundial de 2026 se saldó plácidamente, con una victoria contundente (0-3) y una sensación de enorme superioridad sobre un rival que capeó el temporal en la segunda mitad, en la que no se movió el marcador. Lamine Yamal volvió a ser el referente en ataque, con el equipo cargando por su banda la mayoría de la producción ofensiva y Bulgaria trabajando las ayudas para frenar al extremo azulgrana.

Un feo golpe en una ocasión

Yamal tuvo dos ocasiones claras de marcar, pero no tuvo su noche en la definición. El portero local, Vutsov, estuvo atinado en ambas impidiendo que el de Rocafonda se estrenase en este primer partido del camino hacia la Copa del mundo. Lamine se fue frustrando, al no poder marcar, y en una de las oportunidades recibió una fea patada en la espalda de Nuemberger, el lateral búlgaro, al caer en suelo en mala posición. No se resintió en el momento el azulgrana, que luego fue sustituido en el minuto 79 por Jesús Rodríguez, canterano del Betis, que debutaba con la absoluta.

El golpe en la espalda parece haber generado molestias a Lamine, aunque no ha generado preocupación en la expedición española. El propio seleccionador, Luis de la Fuente, advertía al final del choque lo siguiente: "Podíamos haber sacado algunas conclusiones más positivas, pero hemos acabado todos sanos. Era un partido difícil y el siguiente será mucho mejor".

Entrenamiento y viaje

Este jueves las sensaciones del futbolista son mejores que anoche cuando se acostó. Parece que las molestias han remitido y no peligra la participación del azulgrana en el partido ante Turquía. La expedición española ha entrenado hoy a las 12 de la mañana a puerta cerrada en el estadio donde se jugó el partido, el Vasil Levski de Sofía, con un plan específico de recuperación para los futbolistas que jugaron anoche ante Bulgaria, entre ellos Lamine. La selección partirá esta tarde a las 18.00 hacia la localidad turca de Konya en un vuelo chárter directo, ciudad donde se disputará el domingo el segundo encuentro de clasificación para el Mundial de los de Luis de la Fuente ante rival, a priori, más complicado del grupo.