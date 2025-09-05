Todos los errores (y alguno más) cometidos por el mallorquinista Dani Rodríguez

Sí, otro artículo alrededor a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras Dani Rodríguez.

Miren, no les voy a pedir que se pongan en el traje de Andy Kohlberg, el rico dueño del Real Mallorca o uno de ellos. Ni siquiera que luzcan la corbata de Alfonso Díaz, el pomposo CEO de negocio del ‘Mallorqueta’, aquel al que oí decir, en IB3 Radio, el día del estreno liguero, que él es “al que le piden los millones”. Y, por descontado, no voy a sugerirles que se pongan en la piel de Pablo Ortells, el director deportivo del club mallorquín.

Si quieren entender algo, no mucho porque, la verdad, el ‘caso Dani Rodríguez’ es esperpéntico en toda su dimensión, les voy a pedir que se conviertan en el clon del bueno de Jagoba Arrasate, técnico del Real Mallorca. Miren, Arrasate, antes de dedicarse al fútbol, fue, es, profesor de primaria (en excedencia), una profesión que él considera “un pilar fundamental de su pedagogía y que ha influido en el enfoque a la hora de transmitir mis conocimientos en el fútbol”.

Un arrebato, un cabreo, un enfado, un pronto, lo tiene cualquier y se le perdona a cualquiera, si se disculpa. Lo de Dani Rodríguez fue tan premeditado que, por si no se le entendió la primera vez, hizo un segundo comunicado aumentando sus errores y desprecio hacia los demás.

¿Están ya en el papel de Jagoba Arrasate? Perfecto. ¿Cómo creen que se tomó el ‘mister’ rojillo los dos mensajes ofensivos, dañinos, incomprensibles, injustos, injustificados e innecesarios de Dani hacia su persona, su profesionalidad, su libro de estilo y su impecable curriculum a lo largo de su éxitosa y modélica carrera como entrenador? Ya ni les cuento si nos preguntamos cómo debió encajarlo ese ‘niño prodigio’ culé, Jan Virgili, que el pillo Ortells pilló al vuelo en Barcelona.

En muy probable que, en los días de maestro de primaria, Arrasate se tropezase ¡vaya que sí! con niños, chicos, jóvenes traviesos, rebeldes, malitos y unos días los abroncase, otros los pusiese contra la pared y, en algún momento, ya desesperado hasta requiriese la presencia de sus padres para explicarles la situación. Puede, sí, aunque me temo que, por responsabilidad, jamás los expulsó de clase, ni los dejó meditando en el pasillo. ¡Ni hablar!, ese no es, ni en el aula ni en el césped, el comportamiento de Jagoba.

Dani Rodríguez en un retrato de su Instagram. / INSTAGRAM DANI RODRÍGUEZ

Miren, lo de Dani Rodríguez ha sido no un error, no, han sido dos errores. Dani no hizo un comunicado equivocado, improcedente, desmedido, impropio de un capitán, de un veterano del vestuario. ¡¡¡¡¡Hizo dos!!!! ¡¡¡¡Dos!!!! Y les diré más, está tentado, él y sus asesores (mejor no hablar de ellos/as, de quienes aconsejan mal a este señor), a hacer un tercer comunicado. Sí, sí, está al caer.

Arrasate, intocable

Repito, el problema de aquellos que quieren convencernos ahora que Dani Rodríguez “está muy jodido” (‘Marca’ contó ayer que se lo explicó el entorno del futbolista) es que no se dan cuenta (o no quieren darse cuenta) que lo de Dani no ha sido un error, han sido dos; no ha sido un comunicado vulgar, han sido dos comunicados dañinos, repetitivos. Es más, hay quien piensa en el club (y son muchos, créanme) que Dani ha querido impulsar un boicot en el seno de la plantilla contra Arrasate, pero ha errado el tiro.

Por eso el club ha salido, de inmediato, en defensa de su entrenador, temiendo que, si no lo hacía con contundencia, podía surgir un conato de motín y eso, no ya Kohlberg, que, probablemente, se entera de oídas, sino Díaz y, muy especialmente, Ortells, no podían permitirlo de ninguna manera. Arrasate es, hoy por hoy, intocable. Con razón.

El veterano futbolista, de 37 años, le faltó al respeto al Real Malllorca, al bueno, buenísimo, de Jagoba Arrasate y, encima, puso en el disparadero a un debutante como Jan Virgili, de 19 años, procedente del Barça y estrella de muchísimo futuro.

No deja de ser curioso que el entorno de Dani Rodríguez nos venda ahora que el capitán, perdón, el excapitán, está “muy jodido”. ¿Y cómo está el maestro de primaria, cuyo comportamiento sí ha sido impecable con todo el mundo? Y justo, muy justo. ¿Y el joven Virgili, qué debe pensar de esos dos pullazos de su nuevo capitán? ¿O es que solo Dani Rodríguez puede hablar de la desolación de su familia? ¿Y de la familia de Virgili, que también estaba en el campo, quien se apiada?

Pedir perdón

La equivocación de Dani Rodríguez, como sospechan en el Mallorca, no es cosa de un día y su mensaje fue duplicado (empeorando la situación, pues el segundo documento fue peor que el primero) porque, en efecto, tenía la intención de hacer daño. Lo malo de Dani es que no se arrepiente de nada. Bueno, sí, de haberlo publicado en redes.

Cuando uno comete un error fruto de un arrebato, de un impulso, de un cabreo puntual o de una euforia desmedida a mil revoluciones por segundo, acaba haciendo lo que ha hecho el francés de origen egipcio del Real Oviedo, Haissem Hassan, que pidió perdón al club, a su entrenador y a la afición, al día siguiente de pifiarla y añadió: “A partir de ahora, trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mi y esto no volverá a ocurrir”. ‘Esto’ era una crítica desmedida, acalorada, a su entrenador Veljko Paunovic (“¡Eh, tú, ponme en el banquillo!”) tras protagonizar la jugada del 1-0 ante la Real Sociedad.

El malloquinista Dani Rodríguez, en el partido inaugural de esta temporada ante el Barça. / DIARIO DE MALLORCA

Si es un impulso, repito, una pataleta, un acaloramiento, pides perdón y pelillos a la mar. O casi. Queda, claro que queda, pero eso no es lo que hizo Dani Rodríguez que, insisto, a dos comunicados podría seguirle, un día de estos, un tercero porque él sigue rodeado de gente que le da la razón, cuando es él (o ellos/as) quien está conduciendo en sentido contrario a todos los demás.

Es realmente sorprendente que un futbolista, un capitán, un veterano de 37 años no conozca el abecedario del fútbol y piense que debe jugar porque lleva mil años en el club, porque llega puntual a los entrenamientos o porque se mata corriendo, sin pensar que aquí quien decide es el entrenador y punto. Y lo puede hacer por muy diversos motivos entre los que, probablemente, no son priotarios llevar mil años el club, las horas que se mata entrenando o lo mucho que besa el escudo.

El Real Mallorca, que sospecha que Rodríguez pretendía provocar un motín en el vestuario rojillo, defendió, desde el minuto uno, a su técnico, protegió al novato Virgili y suspendió de empleo y sueldo a su futbolista.

Miren, no digo que Dani Rodríguez (o sí, sí lo digo) debería tomar ejemplo de Haissem Hassan. Pero, ¡que caray!, lo tiene mucho más fácil. Y cerca, muy cerca. Podría fijarse en su compañero de plantilla ‘Pichu’ Cuéllar, de 41 años (cuatro años más que él), con un comportamiento inmaculado (‘Pichu’ también llega puntual y se mata en los entrenamientos), apoyando a sus compañeros y esperando que llegue su turno, si llega.

Dani Rodríguez se queja de que un jugadorazo, ya verán, ya verán, como Jan Virgili, juega sin apenas haberse entrenado con el Real Mallorca. Vaya, vaya, Dani se olvida ¿verdad? de que Sergi Darder debutó sin haber hecho un solo entrenamiento con el ‘Mallorqueta’, muy parecido a lo que sucedió con el ‘pirata’ Vedat Muriqi ¿a qué sí? A eso se le llama o calidad o eficacia, crear fútbol y meter goles, la esencia del fútbol.

PD. Por cierto, el sindicato de futbolistas, la AFE, nació, se creó y existe, para defender a los jugadores, pero no para defender las tonterías que hacen, escriben o dicen sus afiliados. En cualquier otra empresa, la actitud y el comportamiento de Dani Rodríguez hubiese podido ser motivo de despido. Vaya que sí. Y la AFE lo sabe, vaya si lo sabe.