Asturias pide al Israel Premier Tech retirarse de la Vuelta: "Sería lo mejor para todos"

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, instó este viernes al equipo Israel Premier Tech a abandonar la Vuelta 2025. “Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición”, afirmó la política, después de que el miércoles se suspendiera la undécima etapa de la competición por las protestas de manifestantes propalestinos contra la participación del equipo israelí. Esta tarde, la decimotercera carrera ciclista finalizará en el Altu de L'Angliru, todavía con Jonas Vingegaard liderando la clasificación general.

“Nosotros no tenemos la capacidad para impedir su participación. Tampoco la tiene siquiera el Gobierno de España. Pero lo que sí podemos hacer es manifestar nuestro desacuerdo”, explicó la vicepresidenta, que anunció que "ni el presidente del Principado, Adrián Barbón, ni ningún miembro del Ejecutivo asistirá a la salida ni llegada de las etapas asturianas". Al respecto, todavía quedan tres etapas por disputarse desde hoy hasta el domingo.

BILBAO, 03/09/2025.- La iniciativa Gernika Palestina ha invadido este miércoles un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina. EFE/Miguel Toña / Miguel Toña / EFE

Por eso, desde el Principado se entiende que la retirada del conjunto ciclista es "la mejor decisión a todos los efectos”, a pesar de que el Tech anunciara esta semana que descarta la retirada, porque sigue "comprometido a competir", tal y como sentenció la entidad este miércoles en un comunicado. "Cualquier otra decisión supondría un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel–Premier Tech, sino para todos los equipo", sentenció el conjunto en propiedad de Sylvan Adams.

Por su parte, Llamedo subraya que “no debemos ser impasibles ni indiferentes ante lo que está sucediendo en Gaza". "Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad. Esa insensibilidad no tiene un pase”, manifiesta la vicepresidenta que pide a las organizaciones deportivas internacionales que tomen responsabilidades ante lo sucedido. Al respecto, la política recordó que ante otros conflictos como la invasión de Ucrania, se tomaron medidas para impedir la participación de equipos rusos.

Asimismo, el Gobierno de Asturias llama a la "prudencia" para aquellos aficionados que expresen su "malestar" en lo que resta de competición: "Pedimos que se haga de forma completamente pacífica, sin poner en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impedir el desarrollo de La Vuelta, una competición muy importante, con muchísimos seguidores y una larga vinculación con Asturias”, finaliza.