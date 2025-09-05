La ronda española
Almeida se convierte en un grande del ciclismo en el Angliru
Vingegaard, segundo, mantiene el jersey rojo de la Vuelta.
Sergi López-EgeaSergi López-Egea
Periodista
Periodista especializado en ciclismo desde 1990. He seguido regularmente el Tour como enviado especial desde 1991 al igual que la Vuelta, varias ediciones del Giro, la Volta y Mundiales de la especialidad. Autor de los libros 'Locos por el Tour' (con Carlos Arribas y Gabriel Pernau, RBA), 'Cumbres de leyenda' (con Carlos Arribas, RBA y reedición en Cultura Ciclista), 'Cuentos del Tour', 'Cuentos del pelotón', 'Cuentos del equipo Cofidis' y 'El Tourmalet', todos ellos de Cultura Ciclista.
Fantástica victoria de Joâo Almeida en la cumbre del Angliru después de subir la increíble cumbre asturiana en primera posición donde ha conseguido castigar a Jonas Vingegaard, segundo en la cima, después de una gran ascensión, donde ha demostrado una fortaleza magnífica para advertir al corredor danés que él también puede ganar la Vuelta.
En otra etapa de reivindicación palestina, con un corte de carretera, en la aproximación al Angliru, la Vuelta resolvió la etapa reina para dejar la clasificación general en una pelea entre dos corredores: Vingegaard y Almeida. El portugués está a 46 segundos del jersey rojo.
Más información en breve.
