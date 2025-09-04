Ricky Rubio redebuta con el Joventut 16 años después con una victoria sobre el Hiopos Lleida

Ricky Rubio redebutó con la camiseta del Joventut 16 años después y lo hizo con victoria ante el Hiopos Lleida por 78-62 en el primer test de pretemporada de ambos conjuntos catalanes.

El del Masnou, además, volvió oficialmente a jugar un partido tras más de un año de parón, y lo hizo con buenos números: 8 puntos y múltiples asistencias en 20 minutos de juego.

Un día especial para la entidad verdinegra, no sólo por la vuelta de Rubio, sino que también por el debut en el primer equipo de dos jóvenes talentos como Diego Niebla y Humbert Ruiz. De hecho, ambos se estrenaron también en el casillero de anotación y mostraron buenas sensaciones.

En el Hiopos Lleida, muchos minutos para los nuevos fichajes, especialmente Melvin Ejim, que fue un mal de cabeza para la defensa del equipo dirigido por Dani Miret.

Ambos equipos estuvieron bastante acertados desde el inicio del partido, algo atípico en pretemporada, y la igualdad estuvo presente durante prácticamente todo el primer periodo (20-20).

Aunque todas las miradas estaban en Ricky Rubio, que anotó su primera canasta con su típica jugada de aro pasado y tiro a una pierna, el jugador más destacado hasta el momento fue otro de los fichajes, el escolta Cameron Hunt, que anotó dos triples prácticamente consecutivos.

En el segundo cuarto, los ilerdenses intentaron descuadrar a los badaloneses con un juego en transición rápido, pero sus bajos porcentajes desde la línea de tres, y el buen juego del Joventut con unos muy buenos minutos de Rubio en la dirección de partido, descolocaron a los de Gerard Encuentra (38-32).

En la reanudación, Hiopos Lleida reaccionó con un parcial de 0-8, pero luego la Penya respondió con el mismo parcial para mantener la ventaja lograda en la primera mitad y luego aumentarla tras dos triples más de Hunt (60-48).

Ya en el tramo final, los ilerdenses desaparecieron por completo con muchísimos fallos en tiros librados y el Joventut lo aprovechó para sentenciar el choque lo antes posible y vencer por 78-62 en el primer partido de pretemporada.