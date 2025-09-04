Pochettino: "El Espanyol es mucho más catalán que el Barça"

El actual entrenador de la sección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmó que "el Espanyol es mucho más catalán que el Barça", en una entrevista para el programa de Josep Pedrerol, 'El Cafelito': "Creo que el Espanyol es un club más independiente. Siempre trato de explicarlo y que no se ofenda nadie... Dicen que el Barça es más que un club. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay que adoctrinar a los niños en ciertas ideas?", manifestó el extrenador perico durante la conversación con el presentador de 'El Chiringuito de Jugones', cuya emisión completa está prevista para este jueves.

Al respecto, el entrenador argentino añadió: "Yo creo que el Barcelona se equivoca en eso. Cada equipo de fútbol tiene su cultura y el Barça es un grandísimo club, pero yo no comparto lo que me quieren hacer comprar o quieren vender a la gente". Asimismo, el exfutbolista del Espanyol habló sobre otros asuntos como su posible fichaje por el Real Madrid en el pasado. "Como jugador tuve la posibilidad y no se dio. Como entrenador, tuve un par, pero a veces son los momentos que pasan en el fútbol", reconoció.

Cuando más cerca estuvo Pochettino de fichar por la entidad madridista, fue mientras estaba al frente de los banquillos del Totthenham Hotspur. Por eso, el preparador explicó la influencia de Daniel Levy, presidente de los 'Spurs', en su incorporación fallida al Santiago Bernabéu: "No sé si contar la historia o no... Zidane se va y lógicamente existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Seguramente otros entrenadores también", apunta Pochettino.

"No fue una cuestión mía"

Sin embargo, el extécnico del Chelsea o el PSG confirmó que "le había dado mi palabra a Levy de que me quedaba hasta que se terminara el nuevo campo del Tottenham". "En ese momento, le digo que voy al Madrid si Levy da el OK. No sé qué pasó después. Seguramente no dio el OK. "No sé como se lo tomó Florentino Pérez, no fue una cuestión mía. Yo no estaba sin contrato", contó el que fue entrenador del Tottenham de 2014 a 2019.

Por último, Pochettino apuntó que "nunca es tarde si la dicha es buena", sobre la posibilidad de entrenar en un futuro al Real Madrid. Lo que sí tiene claro el expreparador del RCD Espanyol es que su vinculación con la entidad blanquiazul es "total": "Antes que entrenar al Barça, me voy a mi granja”, concluyó.