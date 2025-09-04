Osaka renace ante Muchova y se mete en las semifinales del US Open

Naomi Osaka eliminó este miércoles a la checa Karolina Muchova en los cuartos de final del US Open por 6-4 y 7-6(3) en 1h y 49m. La japonesa volverá a jugar unas semifinales de Grand Slam cinco años después y en la pelea por llegar a la final, se medirá a la estadounidense Amanda Anisimova. "Esto significa muchísimo. Me sorprende no estar llorando. Ha habido muchísimo trabajo detrás, que ustedes no han visto, pero estoy muy agradecida a mi equipo y feliz de estar sana", afirmó la número 24 del mundo a pie de pista, una vez conseguida la victoria.

Osaka y Muchova se enfrentaron en la edición pasada del Abierto de Estados Unidos, con victoria de la checa en segunda ronda. En estos últimos doce meses, la japonesa ha regresado a la élite mundial del tenis, recuperando el juego que la llevó a la cúspide. La japonesa ganó un 75% de puntos de primer saque frente a un 73% de la checa.

Tras una defensa férrea del saque, con 5-4 y restando, Osaka se puso 15-40 con tres pelotas de 'break' y set. Tras un 'ace' de Muchova para salvar la primera, la japonesa se llevó el set con la segunda. Muchova, que arrastró molestias físicas durante buena parte del partido, pidió asistencia médica entre el primer y el segundo set, regresando a la pista con un vendaje en el muslo izquierdo.

Con la necesidad de levantar el set en contra, Muchova quebró dos veces el servicio de Osaka en la segunda manga, pero la doble campeona del US Open recuperó los dos 'breaks' para forzar el 'tie-break'. Osaka sacó su mejor tenis, moviendo a Muchova de lado a lado de la pista y se puso con 6-2 con cuatro bolas de partido. Solo necesitó dos. Con esta victoria, la japonesa se asegura escalar al menos hasta el puesto 14 del ranking WTA cuando termine el torneo, su primera vez en el 'Top 20' desde 2022.

Naomi Osaka contra Karolina Muchova, en los cuartos de fial del US Open 2025 / Associated Press/LaPresse

Además, la japonesa alcanza de nuevo unas semifinales de Grand Slam. La última vez que lo hizo fue en el Open de Australia 2021, torneo que acabó ganando. Osaka mantiene un pleno impecable, una vez llega a cuartos de final de un 'grande': las cuatro veces anteriores que alcanzó esa instancia (Nueva York 2018 y 2020, Melbourne 2019 y 2021) acabó coronándose campeona.

Sabalenka, la gran favorita

Además de la clasificación de Osaka a las semifinales del US Open, en el cuadro femenino también se saben las otras tres tenistas que estarán en la penúltima ronda del cuarto 'major' de la temporada: Aryna Sabalenka, Jessica Pegula y Amanda Anisimova. Esta última será la rival de Osaka en semifinales por la parte baja del cuadro, tras vencer a la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, por 6-4 y 6-3.

Por la alta, los respectivos cruces se definieron este martes. La bielorrusa Sabalenka, campeona en Nueva York en 2024, avanzó sin disputar los cuartos, ya que Marketa Vondrousova se retiró del torneo por lesión. Asimismo, la estadounidense Pegula ganó su duelo contra Barbora Krejcikova (6-3 y 6-3) y será la rival de la principal favorita al título.