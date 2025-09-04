Motociclismo
MotoGP GP Catalunya 2025: fechas, horarios y dónde ver las carreras
Este es el programa completo de la decimoquinta prueba del calendario de MotoGP 2025 que albergará, del 5 al 7 de septiembre, el Circuit de Barcelona-Catalunya
El Circuit de Barcelona-Catalunya albergará este fin de semana la decimoquinta prueba del Mundial de MotoGP 2025. El Gran Premio, que se correrá desde este viernes 5 de septiembre hasta el domingo 7, llega con Marc Márquez como líder del campeonato con 455 puntos: 175 más que su inmediato perseguidor, su hermano, Álex Márquez. El de Cervera todavía está más lejos de su compañero de equipo en la tabla, 'Pecco' Bagnaia, pues el italiano clasifica tercero en la general con 228 puntos.
Una distancia que Marc Márquez intentará ampliar en el trazado de Montmeló, cuando tan solo faltan ocho carreras para que finalice el Mundial. Y es que si el piloto catalán consigue el doblete en Barcelona, tendría la posibilidad de coronarse campeón del mundo por novena vez en su carrera deportiva, durante el Gran Premio de San Marino.
Por lo que respecta a Moto2, el español Manu González sigue estando en lo más alto de la clasificación (204) con 25 puntos de ventaja sobre Aarón Canet. Mientras que en Moto3, el líder del Mundial es José Antonio Rueda quien obtuvo una quinta posición hace dos semanas, en el Gran Premio de Hungría. El sevillano, piloto de KTM, mantiene una distancia de 69 puntos sobre Ángel Piqueras y de 86 respecto a Máximo Quiles, segundo y tercer clasificados, respectivamente.
Por último, el campeonato de MotoE también llega este fin de semana al 'Circuit de Barcelona-Catalunya': modalidad que completará dos carreras durante la jornada del sábado, además de las 'Free Practice' y sesiones clasificatorias el viernes.
Dónde ver el GP de Catalunya 2025
El Gran Premio de Catalunya 2025 de MotoGP podrá verse por los canales DAZN 1 (dial 70) y DAZN 1 Bar (dial 149), a través de la plataforma de pago DAZN. Asimismo, la plataforma MAX, por suscripción, ofrecerá este fin de semana de carreras en Barcelona, como también hará lo propio el canal autonómico Esport 3 el viernes 5 de septiembre y TV3, durante las jornadas del sábado y del domingo. En la web de 'EL PERIÓDICO', se realizará una narración en directo online donde se podrá conocer todo lo que ocurre durante el Gran Premio.
Horarios GP de Catalunya de 2025
Viernes 5 de septiembre:
- MotoE | FP: 08:30h
- Moto3 | FP1: 09:00h
- Moto2 | FP1: 09:50h
- MotoGP | FP1: 10:45h
- MotoE | Practice: 12:35h
- Moto3 | Practice: 13:15h
- Moto2 | Practice: 14:05h
- MotoGP | Practice: 15:00h
- MotoE | Q1: 16:20h
- MotoE | Q2: 16:40h
Sábado 6 de septiembre:
- Moto3 | FP2: 08:40h
- Moto2 | FP2: 09:25h
- MotoGP | FP2: 10:10h
- MotoGP | Q1: 10:50h
- MotoGP | Q2: 11:15h
- MotoE | Carrera 1 (7 vueltas): 12:10h
- Moto3 | Q1: 12:45h
- Moto3 | Q2: 13:10h
- Moto2 | Q1: 13:40h
- Moto2 | Q2: 14:05h
- MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00h
- MotoE | Carrera 2 (7 vueltas): 16:10h
Domingo 7 de septiembre:
- Warm Up MotoGP: 09:40h
- Moto3 | Carrera (18 vueltas): 11:00h
- Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15h
- MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00h
