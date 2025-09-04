Moto GP GP Catalunya 2025: dispositivos de movilidad, parking y programación

El Circuit de Barcelona-Catalunya albergará este fin de semana la decimoquinta prueba del Mundial de MotoGP 2025. El Gran Premio, que se correrá desde este viernes 5 de septiembre hasta el domingo 7, prepara un conjunto de acciones referentes a la movilidad y al acceso al trazado "para mejorar la fluidez en las horas punta del evento" e "incentivar el uso del transporte público", según explica un comunicado emitido por el Circuit.

Respecto al dispositivo de tráfico para los vehículos particulares, el recinto deportivo reforzará las vías como la AP7, la C33, la C17 y la C35 con controles constantes para guiar a los usuarios que tengan parking. Este será necesario mostrarlo en formato digital o impreso al personal del control en la entrada, que impedirá la entrada y desviará el tráfico "de los que no tengan acreditación de parking o del evento", tal y como reza la organización.

Gran Premio de Moto3, en Montmeló / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Para la salida, todas las vías tendrán la función de evacuar el recinto deportivo, impidiendo la entrada de vehículos al mismo, a partir del inicio de la Sprint Race el sábado y de la carrera de MotoGP el domingo. En el caso de las motos, estas podrán aparcar gratuitamente y no deberán realizar ninguna compra o gestión. Las zonas de estacionamiento se sitúan en el H1 -con acceso desde la C-17- y en el parking de espectadores, con una zona reservada para motos.

Otra alternativa para los aficionados son las paradas de taxi. El Circuit habilitará dos: una de ellas junto al acceso Oeste y la Puerta 1 y la otra cerca del acceso Este y la Puerta 3.

Con todo, el Circuit también quiere promover el uso del transporte público. Para la ocasión, tanto Rodalies de Catalunya como Sagalés cuentan con las siguientes ofertas:

Rodalies de Catalunya

Los días 6 y 7 de septiembre ofrecerá un total de 28.000 plazas adicionales, reforzando las líneas R2 y R2 Norte con una programación de 4 trenes por hora y sentido. El sábado, entre las 15h y las 19h, y el domingo entre las 6h y las 11h y entre las 15h y las 19h.

Sagalés

Estos autocares saldrán del centro de la ciudad de Barcelona, desde la Estación del Norte de Autobuses (C/Ali Bei, 80). Esta ubicación permite la conexión con el servicio de metro y de Rodalies, dado que la estación está situada junto a Arc de Triomf. El precio del billete es de 25 €. También salen de la costa de Barcelona (concretamente desde Lloret de Mar), y pasan por diversas poblaciones hasta el Circuit, con llegada cerca de la Puerta 3 (servicio de sábado y domingo). El precio del billete es de 38 €.

Servicio de bus gratuito

El Circuit pondrá un servicio de bus gratuito desde la Estación de tren de Montmeló y de Parets hasta el trazado. En el caso de Montmeló, la parada estará habilitada cerca de la Puerta 6 (calle Can Esteve) y en el caso de Parets, en la calle Impremta, cuya puerta más cercana es la 7. Este servicio estará disponible a partir de las 8h de viernes a domingo de Gran Premio.

Para la salida del Circuit cuando termine la actividad en pista, este servicio también estará disponible. Adicionalmente, el sábado de GP se suspenderá el servicio a partir de las 16:30h por cortes de circulación en el municipio de Montmeló.