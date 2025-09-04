Juan Ayuso logra una segunda victoria en la Vuelta

Paco Lluna es de València y lleva toda la vida dando masajes. Cuando era más joven se convirtió en el auxiliar de confianza de Marco Pantani. Luego entró al servicio de Matxin, primero en el Saunier Duval y ahora en el UAE. Un día le dijeron que tenía que cuidar a Juan Ayuso, un chaval que prometía mucho. Entre corredor y masajista se crea una especie de amistad, como de hijo a padre bien avenidos, como si fuese el confesor de un ciclista que le cuenta sus penas o alegrías antes de quedarse medio dormido sobre la camilla.

Lluna fue el primero en felicitar a Ayuso después de conseguir la victoria en Los Corrales de Buelna, a sólo seis kilómetros de San Felices de Buelna, donde nació un mito del ciclismo cántabro, José Antonio González Linares, luego alcalde de la población por el partido de Miguel Ángel Revilla. Y Lluna es la persona que acompañará al corredor alicantino en su próximo equipo, el Lidl Trek, adonde se incorporará a principios de 2026 con el objetivo de ser la estrella de la escuadra en el Tour que empieza en Barcelona.

Ayuso vive ahora de las fugas, de la ayuda de Marc Soler para ganar, de cierta libertad, pese al mal rollo con la dirección del UAE, para anotarse victorias en una Vuelta que recuperó la calma después de la tensión vivida el miércoles en Bilbao.

Jonas Vingegaard, de rojo, con Sepp Kuss. / VISMA TEAM

En la fuga viajaba una cuarentena de corredores más, con Jonas Vingegaard, el líder, por detrás, mientras pensaba en las rampas del Angliru, este viernes. Por eso, dejó libertad a una escapada con medio pelotón, con cinco corredores del Movistar, que sigue dando en el poste de la Vuelta, donde corre sin líder, con Enric Mas lesionado y sin saber cuándo podrá volver a montar sobre la bici.

Última aportación

Y allí se coló Ayuso, en una etapa que circuló, aunque sin incidencias, entre banderas palestinas, que este viernes aumentarán en número en un recorrido por carreteras asturianas camino del Angliru. Posiblemente, una última aportación al UAE y para constatar la imagen de que se lleva bien con todos menos con uno, Mauro Gianetti, el mánager, con una relación rota desde hace mucho tiempo.

Fue por Gianetti y el redactado de la nota de despedida la razón por la que explotó Ayuso en la etapa navarra. Lo sabía su entorno y le dieron el permiso para hablar, aunque luego confesaron que se calentó un poco. Pero quería apartar esa imagen de corredor conflictivo, de mala relación con los compañeros, aunque no esconde que con Tadej Pogacar no hay precisamente lo que se podría definir como una buena sintonía.

Almeida con Vine, en la Vuelta. / UAE EMIRATES TEAM

Ganar dos etapas, único español que ha triunfado en esta Vuelta donde ninguno de los compatriotas aspira a puestos de honor en la general, es un objetivo para que se olvide la decepción de Andorra, cuando se descolgó de forma inesperada del pelotón de los favoritos. En su entorno advierten de que el UAE lo sabía, que no había podido preparar la Vuelta, que lo aconsejable habría sido que no viniese y que tal vez debió ser más claro Ayuso al inicio de la Vuelta al explicar que no llegaba en la forma suficiente para pelear por la general.

La advertencia del Angliru

Goza de libertad y por ello se cuela en fugas en los días de trámite como la etapa cántabra donde todos pensaban en los terribles desniveles del Angliru, que llegan al 23 por ciento. Al inicio de la subida siempre se advierte a los corredores que allí empieza el infierno. Y la verdad la indicación no engaña a nadie.

Ayuso se empleará en el trabajo de auxiliar a Almeida. En el equipo ya llevan cinco victorias, en un día en el que se espera otra reacción de Vingegaard. Subió al Angliru en 2023 y fue segundo en la cumbre por detrás de su compañero Primoz Roglic. La Vuelta ya no va para bromas. Y menos en su día grande, donde se anuncian más movilizaciones sin la situación arreglada por la presencia del conjunto de Israel en carrera. “Lo que ocurrió en Bilbao no debería haber pasado. No deberíamos hacer más alusiones a lo sucedido para que no se repita”, comentó el líder de la carrera.