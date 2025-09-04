GP de Italia F1 2025: fechas, horarios y dónde ver

El circuito de Monza (Italia) alberga este fin de semana la decimosexta prueba del Mundial de Fórmula 1 2025. Después de que el Gran Premio de los Países Bajos supusiera un golpe en el campeonato a favor de Oscar Piastri, el australiano llega como líder del Mundial al templo de la velocidad, donde la escudería Ferrari corre en casa.

Así pues, Piastri, que viene de ganar el pasado domingo en Zandvoort, intentará hacer más grande la distancia que mantiene en la clasificación con Lando Norris, su máximo perseguidor. El oceánico cuenta con 309 puntos, mientras que el inglés suma 275.

Una diferencia que el piloto británico debe reducir para seguir con opciones de luchar hasta el final por el Mundial, después de que en los Países Bajos abandonara a falta de siete vueltas, cuando rodaba en segunda posición.

Por su parte, el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, tercero en el campeonato, tratará de plantar cara a los McLaren. En el caso de los españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr., tratarán de meterse en los puntos.

Fernando Alonso, antes de subirse al Aston Martin / Zak Mauger / LAT

El asturiano, con el Aston Martin, ocupa la decimosegunda posición en la clasificación de pilotos con 30 puntos, mientras que el madrileño, a los mandos del Williams, es decimosexto con 16.

Horarios del GP de Italia de F1 2025

Viernes 5 de septiembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 13:30 - 14:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 17:00 - 18:00 horas

Sábado 6 de septiembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 12:30 - 13:30 horas

Clasificación: 16:00 horas

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 15:00 horas (53 vueltas)

Dónde ver el GP de Italia de F1 2025

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+. También, 'EL PERIÓDICO' hará una narración en directo online donde se podrá conocer todo lo que ocurre durante el Gran Premio.