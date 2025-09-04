Garagarza: "Hemos tenido el control del mercado"

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ha explicado este jueves que el club ha tenido "el control del mercado" de fichajes este verano y se ha mostrado muy satisfecho de la confección definitiva de la plantilla de la temporada 2025-26.

Garagarza, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha recordado que "en otras épocas el mercado te controla a ti" y esto, ha comentado, no le gusta: "Nosotros hemos tenido ese control del mercado. A mí me toca estar aquí en primera fila, pero hay mucha gente que se ha desvivido, con muchas horas dedicadas".

El director deportivo ha aplaudido la "planificación, gestión y exigencia", elementos "importantes" en un mercado "largo" en el que club ha "sabido lo que ha querido". "La responsabilidad era máxima. Queríamos estar a altura del club", ha reflexionado el responsable de la parcela futbolística.

Centrarse en los activos

Fran Garagarza, además, ha comentado que la intención del Espanyol es centrarse en sus activos: "Queremos hacernos fuertes con los que somos, con los que estamos. No deberíamos ir a buscar fuera lo que tenemos dentro, y dentro tenemos mucho y bueno. Hay un plan. Hay que pensar en el hoy y en el mañana".

Preguntado por el posible fichaje del centrocampista argentino Guido Rodríguez, en la lista de futuribles en este mercado, Garagarza no ha escondido que actualmente el club "no tiene capacidad" para abordar su incorporación. "No voy a hipotecar este ejercicio", ha zanjado.

Respecto a la llegada de la nueva propiedad del Espanyol, ahora en manos del holding Velocity Sport Limited (VLS), el director deportivo ha admitido haberse sentido "muy cómodo". "Hemos empatizado muy bien y lo que hemos argumentado se ha llevado a cabo. Ningún pero que poner, al revés. Me han dejado trabajar", ha apuntado.

Garagarza ha explicado que le "motiva" la exigencia que tiene VSL en esta nueva etapa al frente del Espanyol. Su futuro en la entidad, ha avanzado, le preocupa "cero", ha añadido que está "contento" y ha insistido en su interés en la "planificación" del proyecto a largo plazo.

El director deportivo ha agradecido el apoyo de la afición periquita y ha visto con buenos ojos el optimismo de la grada en este inicio de curso, con siete puntos en tres jornadas: "Para mí la ilusión es clave, tiene una fuerza tremenda. ¿Quién soy para quitar esa ilusión a la afición después de tanto tiempo sufriendo?".

Orgullo de cantera

En cuanto a la cantera, el dirigente ha subrayado que está demostrando que es "una piedra angular en el proyecto" y muchos futbolistas están "subiendo peldaños" desde las categorías inferiores. "Estamos más que orgullosos de ello, pero eso no quiere decir que no haya cosas a mejorar", ha reflexionado.

Por su parte, el consejero delegado, Mao Ye, ha destacado la buena salud económica del club en esta temporada, clave para afrontar el mercado: "El año pasado estábamos en límite salarial negativo y en este estábamos en regla 1:1". Este escenario ha permitido a la entidad gastar tanto como ha ingresado.

Mao Ye ha desvelado que en esta última ventana estival la entidad blanquiazul no ha agotado su límite salarial, ya que durante este plazo, con firma de patrocinios, ha podido ampliar esta cifra realizando los trámites oportunos con LaLiga. "Lo tenemos por si lo necesitamos", ha detallado.