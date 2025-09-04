BALONCESTO
Bosnia gana a Georgia y obliga a España a ganar a Grecia para estar en los octavos del Eurobasket
Las cuentas de España para no caer eliminada en el Eurobasket
La selección española tendrá que ganar a la de Grecia este mismo jueves (20:30) si quiere estar en los octavos de final del Eurobasket que se disputa en Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre, después de que Bosnia-Herzegovina se haya impuesto en la última jornada del grupo C a Georgia por 84-76.
Tras el triunfo de los bosnios, y teniendo en cuenta una más que previsible victoria de Italia contra Chipre, la selección más débil de todo el torneo, si España perdiese se quedaría automáticamente fuera de la cita, y pasarían a estar clasificadas en este orden Grecia, Italia, Bosnia y Georgia.
Y si ganase ocuparía la segunda posición, por detrás de los italianos y por delante de bosnios y griegos.
Dos victorias y dos derrotas
Hasta el momento España acumula un balance de dos victorias y dos derrotas tras caer contra Georgia e Italia y ganar a Bosnia y Chipre.
Su grupo se cruzará en la primera de las eliminatorias directas, que se disputarán hasta la final en Riga, con los equipos del grupo D, donde ya han confirmado su presencia entre los 16 mejores Israel, Francia, Polonia y Eslovenia.
