Las cuentas de España para no caer eliminada en el Eurobasket
La selección de Sergio Scariolo deberá ganar a Grecia si Bosnia consigue derrotar a Georgia unas horas antes
Las cuentas de España, la vigente campeona de Europa, para no quedar eliminada del Eurobasket en la fase de grupos son sencillas. Si la selección de Sergio Scariolo hoy completa la difícil misión de ganar a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, estará en octavos de final, ya veremos contra qué rival. Si pierde su último partido, solo la victoria de Georgia contra Bosnia-Herzegovina le apartaría de la eliminación.
Para bien o para mal, España saltará a la cancha de Limasol sabiendo si su victoria es o no imprescindible para eludir el precipicio. La selección inicia su partido a las 20.30 horas (Teledeporte), mientras que el duelo entre Georgia y Bosnia se disputa a las 14.00 horas. En caso de victoria balcánica, los españoles tendrán cuatro horas de margen para gestionar la presión de saber que una derrota les dejaría a las primeras de cambio sin la opción –ya de por sí muy remota– de revalidar el título conquistado en 2022.
¿El final de Scariolo?
Haber perdido contra Italia el martes les conduce ante esta situación de emergencia, aunque sobre todo lo hace la derrota inicial contra Georgia, mucho más inesperada que la última. Y por mucho que la plantilla española no esté, libra por libra, entre las mejores del torneo, tan temprana eliminación sería un absoluto desastre y un cruel y doloroso epílogo para la gloriosa etapa de Sergio Scariolo.
Acaso cuenta España con la ventaja de que se enfrenta a una Grecia ya matemáticamente clasificada que el martes ya reservó al mediano (y el mejor) de los Antetokounmpo, aquejado de molestias físicas. Que el ala-pívot de los Bucks continuara de reposo sería la mejor noticia para Scariolo.
En caso de que España siga viva, se enfrentaría el domingo en Riga (Lituania) a Polonia, Eslovenia, Francia o Israel. Aunque el potencial oponente, dada la situación de absoluta emergencia, es ahora mismo lo de menos.
