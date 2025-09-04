Bardghji asegura que fichó por el Barça para jugar en el primer equipo, no en el filial

Se había instalado la idea de que Roony Bardghji, el delantero sueco fichado el pasado verano, era un jugador para el Barcelona Atlètic que se entrenaría con el primer equipo y de vez en cuando, iría convocado a las órdenes de Hansi Flick. Pero el futbolista niega ese supuesto pese a que el club azulgrana intenta inscribirle con ficha del filial. De momento, es el único aún no registrado en LaLiga. Joan Garcia y Marcus Rashford pudieron jugar ya la primera jornada, y luego pudieron ser apuntados Wojciech Szczesny y Gerard Martín, que habían renovado sus contratos. Bardghji podría entrar en la lista para el Barça-Valencia del 14 de septiembre.

"No creo que hubiera fichado para jugar en el equipo juvenil. He jugado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B", afirmó Bardghji a los periodistas suecos que cubren la información de la selección sub-20. El extremo, de 19 años, califica esa tesis de invención.

Bardghji, de 19 años (cumplirá los 20 el 15 de noviembre), fue fichado por 2,5 millones del FC Copenhague, de la primera división danesa, club al que llegó en 2020 procedente del Malmoe de Suecia. Dos años más tarde, en 2022, ascendió al primer equipo, con el que llegó a disputar 84 partidos, con 15 goles marcados, antes de que una grave lesión en la rodilla truncara su carrera en mayo de 2024.

Roony Bardghji recibe la felicitación de Marc Casadó tras marcar su primer gol al Vissel Kobe en el primer partido de la gira. / Valentí Enrich / SPO

Plan claro

"Desde el principio, tanto el club como yo sabíamos cuál era el plan. Desde el primer día, la clave ha sido estar en el primer equipo", sostuvo Bardghji para rechazar la posibilidad de jugar con el filial de Juliano Belletti. No le inquieta, afirmó el futbolista, ser inscrito con ficha y dorsal del filial, dando por seguro que pertenece a la plantilla de Flick, y confía en que las trabas burocráticas queden resueltas después del parón. En la lista entregada a la UEFA para la Champions, tiene asignado el dorsal 28.

"No sé si se puede llamar un problema, pero llevan varios años teniendo dificultades para inscribir jugadores. No ha pasado solo este año. Ha pasado muchas veces y es algo con lo que el club tiene dificultades", explicó sobre la tardanza en debutar.