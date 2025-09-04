Barcelona acogerá una nueva edición de los Xtreme Sports con una participación récord

Barcelona se convierte un año más en el epicentro de los deportes extremos con la celebración del Extreme Barcelona en el Parc del Fòrum durante el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el que se espera batir su récord de participación con más de 500 deportistas, 50 más que en la edición anterior.

En este evento gratuito para el público, medio millar de deportistas se repartirán entre las siete pruebas oficiales y homologadas: skateboard, BMX, scooter, baloncesto 3x3, trampolín estilo libre —que debutó el año pasado—, breakdance y la disciplina que hará su estreno en esta edición, el snakeboard. Para ello, la organización ha ideado un despligue inigualable de rampas, módulos y camas elásticas convertirán de nuevo a la ciudad catalana en el mayor parque urbano del país.

Este año, además de contar con la zona experiencial más grande hasta la fecha, el evento contará con el mayor despliegue técnico gracias a sus espectaculares instalaciones deportivas, diseñadas para ofrecer al público las disciplinas urbanas más trepidantes en escenarios de primer nivel. Uno de los espacios más emblemáticos será el Central Park. Allí, rampas de gran altura como quarters, fun box o spines permitirán que los riders ejecuten trucos aéreos de gran dificultad ante la atenta mirada de los asistentes.

Snakeboard, la gran novedad

Una de las principales novedades de este añó será el snakeboard, una disciplina que combina elementos del skateboard y del surf sobre ruedas en la que los patinadores deben exhibir su coordinación, creatividad y técnica mientras recorren un circuito diseñado para desafiar su destreza.

"En 2008, el skateboard en la ciudad no estaba permitido, tampoco habían skateparks en la ciudad. Ha sido una evolución que nos permite no solo hacer un evento y desaparecer, sino tener una continuidad en la ciudad y poder llegar a las nuevas generaciones que en vez de una pelota de fútbol deciden subirse a un monopatín", señaló el director de Urban World Series y uno de los responsables del proyecto, Víctor Casanovas a EFE.