Suma Barça y EL PERIÓDICO organizan el 9 de septiembre el foro de debate 'Parlem del Barça del futur'

Es esta una temporada fundamental para la historia del Fútbol Club Barcelona. Con la irrupción definitiva de Lamine Yamal, ya con su dorsal 10 como estandarte y como gran estrella multidisciplinar, el club azulgrana afronta retos en todos los ámbitos que marcarán su devenir. Será este el curso en que el primer equipo, y por tanto una afición que asumió con entereza su exilio en Montjuïc, volverá por fin al remodelado Spotify Camp Nou; también la campaña en que la entidad deberá mostrar su capacidad para retornar la deuda contraida; y también el año en que las secciones, signo identitario sin igual, tendrán que mostrar su capacidad de supervivencia.

El próximo martes 9 de septiembre, en el Recinte Modernista Sant Pau, la plataforma Suma Barça, en colaboración con EL PERIÓDICO, celebrará una jornada de debate bajo el título: 'Fòrum Suma Barça. Parlem del Barça del futur'. El encuentro está dirigido a todos aquellos socios y aficionados que muestren inquietud por interiorizar en los retos a los que se enfrenta el FC Barcelona. Intervendrán referentes en el ámbito institucional, económico, deportivo y social que, mediante un debate constructivo, tratarán de ofrecer claves e ideas que ayuden a mantener la esencia del 'més que un club' sin perder las oportunidades que brinda el momento actual.

La jornada estará dividida en cuatro mesas (institucional, económica, deportiva y social) y serán moderadas por periodistas de EL PERIÓDICO.

Retos de la gobernanza

En la primera ('Retos de la gobernanza de los clubs de fútbol en un entorno globalizado'), participarán Josep Mateu (presidente del RACC y de Sport Cultura Barcelona), Albert Agustí (fue director de Marketing dels JJOO Barcelona 92, presidente del Tenis Barcelona, de la ACB y de Sport Cultura Barcelona, además de fundador de Havas Sport), y Mònica Bosch (deportista olímpica y expresidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern). El objetivo pasa por exponer propuestas e ideas sobre cómo deben gestionarse los clubes de fútbol en un entorno globalizado y dar respuestas a si cabe la necesidad de profesionalizar y modernizar organizativamente el Barça sin perder su singularidad.

El modelo deportivo

En la segunda (Modelo deportivo de los clubs de fútbol: oportunidades y amenazas), los ponentes serán el exfutbolista del Barça y ahora entrenador y analista Lluís Carreras, la también exjugadora internacional azulgrana y analista Marta Corredera, y Albert Blaya, periodista y uno de los grandes valores jóvenes del análisis de datos. Será el momento de diseccionar el éxito del Barça de Flick, donde el talento de La Masia prima como clave identitaria y bandera del estilo, pero también la evolución del fútbol y el margen que tiene el club para seguir manteniendo su competitividad, exponiendo también los peligros.

Socios, peñistas y aficionados

En la tercera ('Socios, seguidores y aficionados: qué necesitan, qué impacto tienen y qué rol deben desarrollar cada uno de ellos), quienes participarán serán Antoni Guil (presidente de la Confederació Mundial de Penyes del Barça), Josep Maldonado (presidente de la Fundació Esport Solidari Internacional, de la Penya Barcelonista Coma-ruga 95 y patrón de la Fundació de l’Agrupació Barça Jugadors) y Carles Ordiales (presidente de Seguiment FCB). En un club que arrastra una comunidad de 400 millones de seguidores por todo el mundo se hace más necesario que nunca valorar hasta qué punto puede o debe la entidad mantener, reforzar y extender sus vínculos. ¿Continúa el Barça siendo un club de sus socios? No son pocas las inquietudes, desde la convivencia en la Grada d'Animació, como el modelo participativo de una masa social que, el próximo verano, acudirá a las urnas.

La economía del club

En la cuarta mesa ('Los clubs de fútbol desde la perspectiva económica: su dimensión, gestión e impacto en el conjunto de la economía), llegará el turno de Jaume Guardiola (Cercle d’Economia y Comissió Econòmica del Barça), Anna Garriga (titular d’Universitat de Girona del área de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica y Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials por la Universitat de Barcelona) y Genís Roca, experto en gestión del cambio y transformación digital. Así, mediante el debate de personas de reconocido prestigio en el mundo financiero, económico y digital, se analizará el momento y el modelo económico actual del club, con la necesidad de continuar generando ingresos manteniendo la viabilidad futura y sin perder las señas de identidad que hacen del Barça una entidad única.

Las cuatro transiciones

Ricard Font, portavoz de Suma Barça, concreta el gran objetivo de la jornada: "El Barça tiene que afrontar cuatro transiciones: la de modelo de gobierno y gestión, la económica, la deportiva y la de su relación con socios y simpatizantes. Pretendemos que personalidades reflexionen y aporten sus ideas. Queremos unir a mucha gente. Suma Barça no es una candidatura ni una precandidatura, sino un movimiento de reflexión y acción".

La jornada tendrá el patrocinio de Parlem Telecom y BN Grup Restaurants.

Puede formalizarse la inscripción a la jornada de debate 'Parlem del Barça del futur' a través de este formulario.